Состоялся выход обновлённой версии Black Mesa: Military

Группа Black Mesa: Military Development Group недавно выпустила новую версию мода для Black Mesa под названием Black Mesa: Military. В этом моде вы играете за Стивена Миллса, морского пехотинца из HECU, и переживете события Half-Life с его точки зрения.

В этой игре вам и вашему отряду предстоит обеспечить безопасность исследовательского центра «Чёрная Меза» и уничтожить любые враждебные силы. Вы увидите всю катастрофу со стороны злодеев и даже встретитесь лицом к лицу с самим Гордоном Фрименом.

Последняя версия мода 2024 года включает в себя все главы, в которые вы могли играть раньше, но моддеры сделали их еще лучше. Они обновили и сделали их больше. Кроме того, теперь есть сцены с субтитрами. Кроме того, появились совершенно новый саундтрек, новый актер озвучки и новые хореографические сцены для морских пехотинцев.

Желающие могут скачать Black Mesa: Military 2024 бесплатно с нашего сайта. Ниже вы также можете найти видео с него. В этом видео показан бой с Гаргантюа, который был переработан для версии 2024 года.