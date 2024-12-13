Black Myth: Wukong завтра получит поддержку PS5 Pro

Буквально на этой неделе сообщалось о крупном обновлении Black Myth: Wukong. Те, кто играет через Epic Games Store, уже могут наслаждаться бесплатным контентом. Пользователям Steam и PlayStation 5 придётся подождать до завтра. Однако на сайте создателей довольно неожиданно появилось ещё одно изменение в новом патче. Владельцы PS5 Pro будут рады.
Game Science официально подтвердила улучшения Black Myth: Wukong на PlayStation 5 Pro. Пока игроки могли рассчитывать только на увеличение кадров за счёт большей производительности оборудования, но новое обновление также обеспечит графические улучшения. Есть и другие изменения.
- Поддержка PS5 Pro и ещё PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). После включения этой функции игроки получат визуальный опыт высокого разрешения, выбрав режим качества или сбалансированный режим в настройках.
- Поддержка 120 Гц. При включении в сбалансированном режиме игра поддерживает стабильные 40 кадров в секунду. Если вы столкнётесь с какими-либо визуальными аномалиями, вы можете отключить эту опцию в настройках PS5.
- Различные части игры и схватки с боссами были оптимизированы для лучшей производительности.
- Улучшена стабильность частоты кадров и чёткость изображения как в сбалансированном, так и в качественном режимах.
- Улучшена скорость отклика в режиме производительности.
Класс, VRR в полный рост, это даже не фейковые карды, а фейковые герцы ) ЭЛИТНЫЙ сосоле гаминг )
120 Гц и 40 кадров в секунду, наверно при разрешении 720р