Black Myth: Wukong завтра получит поддержку PS5 Pro

Буквально на этой неделе сообщалось о крупном обновлении Black Myth: Wukong. Те, кто играет через Epic Games Store, уже могут наслаждаться бесплатным контентом. Пользователям Steam и PlayStation 5 придётся подождать до завтра. Однако на сайте создателей довольно неожиданно появилось ещё одно изменение в новом патче. Владельцы PS5 Pro будут рады.

Game Science официально подтвердила улучшения Black Myth: Wukong на PlayStation 5 Pro. Пока игроки могли рассчитывать только на увеличение кадров за счёт большей производительности оборудования, но новое обновление также обеспечит графические улучшения. Есть и другие изменения.