Анонс Black Myth: Wukong застал многих из нас врасплох. Разработанная китайской командой, игра представляет собой нечто похожее на серию Souls и с каждым новым видеороликом и информацией завоевывает все больше поклонников, и это неудивительно. Несмотря на несколько задержек, игра по-прежнему остается одной из самых ожидаемых геймерами благодаря потрясающему визуальному оформлению и игровому процессу, который, похоже, принесет много радости. И, конечно же, вчера вечером в рамках Opening Night Live на выставке Gamescom 2023 состоялась новая презентация игры.
А сегодня, компания Nvidia показала еще один геймплейный трейлер ПК-версии с использованием апскейлера DLSS 3 - сегодняшний ролик посвятили демонстрации битв с несколькими боссами.
Black Myth: Wukong выйдет для ПК и "консолей текущего поколения" летом 2024 года
"NVIDIA показала новый геймплей Black Myth: Wukong"
Молодцы китайцы, игры должны быть не только интересными, но, одновременно и дюже красивыми. Насчёт интересности, понятно будет только после выхода игры, а красивость, видно, что китайцы стараются и это у них получается, пожалуй, лучше, чем у многих японских и западных компаний, делающих много-много-многомиллионные АААААААААААА продукты. Надеюсь, у китайцев всё получится, и мы получим действительно интересную и дюже красивую игру, а то, что делают с использованием игровых плюшек от Nvidia - лидера рынка игровых видеокарт, лишь добавляет в этом уверенности, но, поживём, увидим. В любом случае в верхнюю часть списка желаемого в Steam, игра добавлена, железо полностью готово, так что осталось подождать и посмотреть, когда игра выйдет, получилось ли всё у китайцев, но даже сейчас RESPECT им за то, что они пытаются и стараются эту игру сделать.
Еще одна игра со спонсоркой нвидки. Оптимизации не будет.
Будет 30 синематик FPS!
Дам очевидный совет - для хорошей оптимизации в новых играх, нужен не менее хороший комп. Не благодари!
Дам очевидную ремарку, юзерам 4090 это не помогло играть без длсс в ремнант 2 в 4k, в которой даже лучей нету. Не отвечай!
Без DLSS 50 кадров
С DLSS 115 кадров
Этого тебе мало?
Ща бы играть в игру без лучей на карте за 1500 баксов в 50фпс🤡