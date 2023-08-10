В Blade and Soul представили обновленную версию подземелья "Ледяной дворец скорби"

С 15 августа 2023 года в российской Blade and Soul станет доступен обновленный "Ледяной дворец скорби", издатель "Иннова" рассказал про боссов, задания и награды.

Попасть в героическое подземелье можно в составе группы из 6 человек 60+ уровня. Доступен 1 вход в день при условии завершения сюжетного квеста "Глава 10, Путь в Канре".

Введут 6 тематических заданий, а внутри данжа необходимо победить боссов Золотой и Серебряный силачи, Ируга Владыка Грозы, Огненный и Ледяной драконы, Двуликий демон.

Зачистив подземелье игрок получит новые камни престижа "Богиня пламени" с особой анимацией, сундуки за первую победу, драгоценные камни, кристаллы и наряды.

В следующих анонсах расскажут про камни благородства, ивенты и прочие изменения грядущего патча.