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Super Monkey Ball: Banana Rumble 25.06.2024
Экшен, Платформер
4.1 7 оценок

Новый трейлер Super Monkey Ball: Banana Rumble посвятили веселому онлайн-режиму

butcher69
Новости

Одним из главных нововведений Super Monkey Ball: Banana Rumble является наличие многопользовательского онлайн-режима для шестнадцати игроков, который SEGA и Nintendo сочли нужным продемонстрировать в действии с помощью трейлера.

Эти кадры дают представление о том, как будут проходить PvP-стычки нового эпизода, который обещает быть по-настоящему захватывающим и веселым. Недостатка в контенте тоже не будет, ведь можно будет попробовать свои силы в пяти различных игровых режимах, включая скоростные гонки, охоту за бананами, минные поля и бои роботов.

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