Новый трейлер Super Monkey Ball: Banana Rumble посвятили веселому онлайн-режиму

Впервые за всю историю существования этой серии игр вы можете погрузиться в онлайн-сражения, где до 16 игроков со всего мира будут соревноваться в разнообразных игровых режимах. Это уникальная возможность помериться силами с лучшими игроками планеты и доказать, что именно вы являетесь настоящим повелителем бананов.

Режим «Гонка» предлагает вам стремительные заезды, где каждая секунда на счету. Управляйте своей Super Monkey Ball и мчитесь к финишу, преодолевая препятствия, ловушки и козни соперников. Будьте быстрее, хитрее и ловчее остальных, чтобы первым пересечь финишную черту и заработать звание чемпиона.

Но гонки — это лишь начало. В режиме «Охота на бананы» вам предстоит проявить свою ловкость и сноровку, собирая падающие с неба бананы. Будьте начеку, ведь ваши соперники тоже не дремлют и готовы пойти на все, чтобы заполучить желанные фрукты. Хватайте бананы, уворачивайтесь от препятствий и докажите, что вы — настоящий король обезьяньего царства.

Если же вы любите командную игру, то режим "Robot Smash" придётся вам по душе. Объединитесь с друзьями и сразитесь против полчищ коварных роботов, которые так и норовят испортить вам праздник.

Но это ещё не всё, эта часть может похвастаться абсолютно режимом под названием «Приключение», который перенесёт вас в мир, наполненный весельем и испытаниями. Соберите свою любимую компанию друзей и отправляйтесь в путешествие, где вас ждут 200 уникальных этапов, созданных специально для этого режима. Вы сможете играть как в одиночку, так и в кооперативе до четырёх игроков.

Но чтобы покорить все эти этапы, вам понадобится не только мастерство, но и стиль. Super Monkey Ball: Banana Rumble предлагает более 300 различных способов настройки вашего персонажа и его Monkey Ball. Выберите уникальный внешний вид, добавьте крутые аксессуары и создайте своего неповторимого героя, который будет выделяться на фоне остальных.