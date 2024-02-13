Стилизованная под аниме RPG Blade Prince Academy выйдет 7 марта

Возьмите под свой контроль отряд Принцев Клинков, высококвалифицированных воинов, которые объединяют свои навыки для создания разрушительных комбо, сокрушающих своих врагов.

Если верить словам разработчиков, Blade Prince Academy — это современный взгляд на жанр тактических ролевых игр, который отличается художественным стилем, вдохновленным аниме, с динамичными и глубокими тактическими боями в реальном времени с акцентом на тайминг и комбо.

Студенты Академии Принца Клинка должны защищать город Абжекталию от всех видов угроз, сохраняя при этом баланс между академической и общественной жизнью. Академия — это место, где Принцы Клинка изучают новые навыки, отдыхают между сражениями и тусуются. Социальные отношения развиваются по мере того, как вы помогаете членам команды чувствовать себя более комфортно друг с другом, и на борт приходят новые герои.