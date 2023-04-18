Вдохновленная аниме RPG -стратегия Blade Princess Academy анонсирована для ПК ©

Издатель Firesquid и разработчик Angel Corp анонсировали Blade Princess Academy, стратегическую RPG, вдохновленную аниме, для ПК (Steam). Кампания на Kickstarter стартует 11 мая.

Blade Prince Academy — это современный взгляд на жанр тактических ролевых игр! Он отличается художественным стилем, вдохновленным аниме, с динамичными и глубокими тактическими боями в реальном времени с акцентом на тайминг и комбо. Познакомьтесь с уникальным городом Абжекталия, став настоящим мастером расширенного игрового процесса в реальном времени с паузой.

Возьмите под свой контроль группу высококвалифицированных волшебных убийц, Принцев Клинка, в темном городе Абъекталии. Будучи студентом Академии Blade Prince, ваша роль заключается в защите города от всевозможных угроз, как внутренних, так и внешних. Раскройте тайны города и сразитесь с бандами, культами и вампирами, повергающими город в хаос.