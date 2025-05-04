Blades of Fire получил новый трейлер с ключевыми персонажами

Свежий сюжетный трейлер для Blades of Fire, посвящён главным героям и захватывающему прошлому протагониста.

Ранее разработчики игры демонстрировали увлекательную боевую механику и искусство кузнечного дела, но теперь они раскрыли подробности интенсивного конфликта между протагонистом и антагонистом, а также представили персонажей, которые будут верными спутниками игрока на протяжении всей кампании.

Этот трейлер даёт нам более чёткое представление о стиле игры, её фэнтезийном мире и драматическом конфликте, обещая насыщенную сюжетную линию с личными историями, мистикой и исследованиями. Всё это делает Blades of Fire не только захватывающей экшеном, но и полноценной ролевой игрой с акцентом на развитии персонажей и выборе игрока.

Главным противником в игре станет королева Нерея — антагонист, властная правительница, взошедшая на трон после смерти своего отца. Её судьба тесно связана с героем по имени Аран, с которым она провела детство во дворце. Аран — протагонист, сын уважаемого главы королевской гвардии, выросшего при дворе, но трагический эпизод из прошлого разрушил их дружбу и превратил её в источник боли. Разработчики подчёркивают, что этот личный конфликт станет основой эмоционального напряжения всей истории.

Среди союзников Арана — множество персонажей, каждый из которых играет свою уникальную роль в раскрытии тайн мира. Глинда — мудрая наставница и хранительница Кузнечного молота, обучающая героя боевым навыкам и ремеслам. Мелкарт — колоритный огр, считающий себя «королём огров», станет проводником в диких землях и будет сопровождать игрока в неформальных эпизодах.

Но особое место в повествовании занимает Мелкар — загадочный могильщик из Дорианских могил, который, судя по трейлеру, знает путь в запретный Некрополь. Именно там находится Александр Ацедес — древний и могущественный некромант, чья сила может изменить баланс всего королевства.

Релиз Blades of Fire состоится 22 мая 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.