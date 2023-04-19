Blasphemous 2 поступит в продажу этим летом ©

Team17 определила окно выпуска Blasphemous 2. Продолжение метроидвании от севильской студии The Game Kitchen было представлено в 2021 году с тизером, указывающим на её выход в 2023 году.

Во время трансляции Nintendo Indie World 19 апреля был представлен новый трейлер с геймплеем, сопровождаемый комментариями команды разработчиков.

Blasphemous 2 выйдет летом 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

Экшн-платформер Blasphemous 2 выйдет на Nintendo Switch летом 2023 года. Это продолжение оригинальной игры Blasphemous, выпущенной в 2019 году.

Играйте за Кающегося — единственного выжившего в резне «Безмолвной печали». Застряв в бесконечном цикле смерти и возрождения, вы должны освободить мир от этой ужасной судьбы и добраться до источника своих страданий. Исследуйте этот кошмарный мир извращенной религии и раскройте его многочисленные секреты, скрытые глубоко внутри. Используйте разрушительные комбо и жестокие казни, чтобы сокрушить полчища гротескных монстров и титанических боссов, готовых разорвать вас на части. Найдите и экипируйте реликвии, четки и молитвы, призывающие силы небес помочь вам в вашем стремлении разрушить ваше вечное проклятие.