Сергей Орловский объявил о размещении исходного кода "Блицкрига" в открытом доступе

На GitHub выложили исходный код культовой стратегии про Вторую Мировую войну «Блицкриг».

Об этом стало известно благодаря посту Сергея Орловского, основателя и генерального директора компании Nival, разработавшей игру:

«22 года назад мы выпустили “Блицкриг”, первый наш тайтл, чьи продажи составили более миллиона копий. Проект породил целое поколение военных RTS, созданных на Enigma Engine. Сегодня мы публикуем исходный код к игре. Наслаждайтесь».

Исходный код открыт под специальной лицензией, не допускающей его коммерческого использования. При этом заявляется, что он полностью открыт для «для сообщества игры, образования и исследований». Код распространяется только на одиночную часть игры.

Выложенные файлы, согласно описанию на GitHub, включают данные «Блицкрига», сопутствующие инструменты для разработки, собранные версии игры, редакторы карт, собственно, исходный код и инструменты по работе с ним.

«Блицкриг» — не первая стратегия, разработанная ранее российской командой, чей код был открыт для широкой аудитории. В 2021 году в открытый доступ был выложен исходный код «Периметра» от «К-Д ЛАБ». Это поспособствовало появлению ремастера игры в 2024 году