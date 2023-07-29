Blood 2 от Monolith получила пакет улучшенных ИИ HD-текстур

Моддер Akven выпустил новую версию своего улучшенного ИИ текстурного HD-пакета для классического шутера от Monolith, Blood 2: The Chosen. Этот пакет HD-текстур перерабатывает все текстуры игры.
Последняя версия этого HD-текстурного пакета исправляет скорость эффекта анимации PAN для всех уровней игры. Кроме того, он настраивает еще 9 текстур для более читаемого текста, исправляет прозрачность воды для 18 текстур и исправляет прозрачность облаков для 26 текстур.
Чтобы продемонстрировать графические улучшения, которые этот мод привносит в таблицу, моддер поделился следующими сравнительными снимками экрана. Слева ванильная версия, а справа модифицированная версия.
Как вы можете легко заметить, ванильные текстуры в Blood 2 выглядят как размытое месиво. Этого следовало ожидать, поскольку Blood 2 вышла в 1998 году. Однако, используя методы искусственного интеллекта, мы, наконец, можем получить HD-версии этих оригинальных текстур. Таким образом, модифицированная версия выглядит четче и лучше, чем когда-либо.
Вы можете скачать этот пакет HD-текстур для Blood 2 здесь.
Я играл в эту игру еще в начале 20ых, сейчас она у меня наверное даже не запустится
По скринам какого-то прорыва не видно. Ну стало чуть менее уг, но всё равно УГ.