Разработчики The Blood of Dawnwalker рассказали больше о мире игры

В Twitter/X на официальном аккаунте The Blood of Dawnwalker появился пост, в котором студия Rebel Wolves поделиласть первая часть «тайной истории долины Сангор» - именно она является основным местом действия новой постановки. В частности, мы узнаем, что в долине главенствуют вампиры, а наблюдать за ними и описывать их будет некий Альбертус Тауринус:

Пусть Единый и Истинный Бог, в Своей всеобъемлющей милости, поддерживает мою руку и направляет мое перо, ибо то, что я намереваюсь изложить на этих страницах, трудно понять и еще труднее описать. Да хранит Он мою душу, когда я пишу о деяниях дьявола. Да одержит Он верх в Своей борьбе с Тьмой, ибо я видел, как она проникла в Его Творение и извратила его до неузнаваемости.



Меня зовут Альбертус Тауринус, я родом из Турина, Италия. Я приехал в долину Сангор, когда мне был пятьдесят один год, по зову старейшины долины, князя Скендера Драгости, которому нужен был литератор, способный описать его героические деяния.....

Пока что разработчики проекта не раскрывают слишком много подробностей о сеттинге The Blood of Dawnwalker. Однако есть все основания полагать, что в будущем появится продолжение истории - недаром вышеупомянутая заметка так и называется - Секретная история Долины Сангора. Часть I.

The Blood of Dawnwalker - это сюжетная игра в жанре темного фэнтези с открытым миром, в которой главному герою, полувампиру Коэну, предстоит за 30 дней и ночей спасти свою сестру Лунку, сражаясь с проклятием и новым владыкой вампиров Бренцисом.

Игра разрабатывается для PS5, Xbox Series X/S и PC. О дате релиза ничего не известно, но ожидается, что он состоится не раньше 2026 года.