The Blood of Dawnwalker может получить русскую локализацию

После того, как предстоящая экшен-RPG The Blood of Dawnwalker обзавелась страницей игры в Steam, многие русскоязычные игроки остались разочарованы - судя по указанной информации, игра не получит даже текстовой локализации на русский язык.
Однако источники портала GameMAG сообщают о том, что игра все-таки может получить русскую локализацию - о ней могут объявить ближе к выходу игры, либо локализация может выйти уже после релиза.
Релиз The Blood of Dawnwalker состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
а когда поляки не делали ру локализацию?
Привет тебе от DLC Киберпанк Призрачная Свобода, где должна быть полная локализация, но почему то сделали только текстовую, но при этом основная игра переведена полностью, где есть и озвучка и текст и все остальное! А так да, поляки молодцы конечно.)