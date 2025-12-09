The Blood of Dawnwalker может получить русскую локализацию

После того, как предстоящая экшен-RPG The Blood of Dawnwalker обзавелась страницей игры в Steam, многие русскоязычные игроки остались разочарованы - судя по указанной информации, игра не получит даже текстовой локализации на русский язык.

Однако источники портала GameMAG сообщают о том, что игра все-таки может получить русскую локализацию - о ней могут объявить ближе к выходу игры, либо локализация может выйти уже после релиза.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится в 2026 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.