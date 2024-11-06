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Bloodborne 24.03.2015
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.6 1 670 оценок

Чуда не произошло: как Bloodborne работает на PS5 Pro

Simple Jack
Новости

Издание IGN опубликовало в сети запись геймплея Bloodborne на PS5 Pro. Журналисты протестировали в ролевом экшене студии FromSoftware функцию консоли, призванную улучшить графику в избранных играх эпохи PS4.

Как и в случае с PS4 Pro, чуда не произошло. Bloodborne на PS5 Pro с активной опцией улучшения изображения работает при 30 FPS и с чуть более четкой картинкой. Более того, игра иногда «роняет» частоту кадров даже на новой консоли.

PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября по цене в $699 (68,1 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС) и €799 (84,8 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС). Журналисты уже поделились мнениями о новой консоли.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
moblin
3
A E

чего они ждали если лок на 30 ФПС в движке?

2
flaur74

на эмуляторе же норм работает больше 30 кадров )

0
A E flaur74
на эмуляторе

осталось придумать как установить 60фпс патч на пятую плойку.

0
DirectX20

мля, мусолим и водим по губам некрофилов бладборном, последним достоинством плойки, его даже бомжи прошли и забыли.

Р.s. сделайте римейк моствонтэда - куплю вашу про, честно

0