Чуда не произошло: как Bloodborne работает на PS5 Pro

Издание IGN опубликовало в сети запись геймплея Bloodborne на PS5 Pro. Журналисты протестировали в ролевом экшене студии FromSoftware функцию консоли, призванную улучшить графику в избранных играх эпохи PS4.



Как и в случае с PS4 Pro, чуда не произошло. Bloodborne на PS5 Pro с активной опцией улучшения изображения работает при 30 FPS и с чуть более четкой картинкой. Более того, игра иногда «роняет» частоту кадров даже на новой консоли.



PS5 Pro поступит в продажу 7 ноября по цене в $699 (68,1 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС) и €799 (84,8 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС). Журналисты уже поделились мнениями о новой консоли.