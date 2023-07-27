Физики грудей не будет: Blue Protocol подверглась неприятной цензуре ©

Для поклонников качественных японских релизов появились не слишком приятные новости. Многообещающая MMORPG под названием Blue Protocol от Bandai Namco будет издаваться за пределами Азии компанией Amazon Games, что напрямую отразится на содержимом игры. Разработчики западной версии уже подтвердили наличие цензуры — пользователям придется попрощаться с физикой груди и другими прелестями оригинальной версии.

Согласно представленной информации, западная версия была намеренно урезана Amazon. Компания поставила перед собой цель снизить возрастной рейтинг игры, и для этого ей потребовалось зацензурировать многие элементы оригинального проекта. Под "ножницы" западного издателя попала забавная физика груди женских персонажей, а в костюмы были внесены серьезные изменения.

Ниже представлен подтвержденный список элементов, попавших под цензуру:

Для некоторых женских персонажей были изменены юбки на длинные шорты

Убрана возможность изменять нижнее белье всем персонажам игры

В меню просмотра персонажей больше нельзя "трясти" грудью с помощью элементов управления

Физика покачивания груди и открытой одежды также была заметно ослаблена

Многих западных геймеров разочаровал такой подход Amazon, однако вместе с цензурой он принес и полезное нововведение. Как сообщают разработчики, в мировой версии Blue Protocol они переработали гача-элементы игры. Получить легендарные предметы в игре станет намного проще из-за системы гарантов.

Релиз Blue Protocol во всем мире должен состояться в начале 2024 года на ПК и консолях.