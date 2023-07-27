Физики грудей не будет: Blue Protocol подверглась неприятной цензуре

Для поклонников качественных японских релизов появились не слишком приятные новости. Многообещающая MMORPG под названием Blue Protocol от Bandai Namco будет издаваться за пределами Азии компанией Amazon Games, что напрямую отразится на содержимом игры. Разработчики западной версии уже подтвердили наличие цензуры — пользователям придется попрощаться с физикой груди и другими прелестями оригинальной версии.
Согласно представленной информации, западная версия была намеренно урезана Amazon. Компания поставила перед собой цель снизить возрастной рейтинг игры, и для этого ей потребовалось зацензурировать многие элементы оригинального проекта. Под "ножницы" западного издателя попала забавная физика груди женских персонажей, а в костюмы были внесены серьезные изменения.
Ниже представлен подтвержденный список элементов, попавших под цензуру:
- Для некоторых женских персонажей были изменены юбки на длинные шорты
- Убрана возможность изменять нижнее белье всем персонажам игры
- В меню просмотра персонажей больше нельзя "трясти" грудью с помощью элементов управления
- Физика покачивания груди и открытой одежды также была заметно ослаблена
Многих западных геймеров разочаровал такой подход Amazon, однако вместе с цензурой он принес и полезное нововведение. Как сообщают разработчики, в мировой версии Blue Protocol они переработали гача-элементы игры. Получить легендарные предметы в игре станет намного проще из-за системы гарантов.
Релиз Blue Protocol во всем мире должен состояться в начале 2024 года на ПК и консолях.
М-да, это совсем грустно.
То что физику урезали это ещё ладно, но вот замена юбок на панталоны, это уже перебор.
Сиськи > лут
Типичное западное лицемерие. Пытки, убийства, расчлененка — всегда пожалуйста, в любом ассортименте, широчайший выбор на любой вкус. Показать голую сиську — ужас-ужас, вы что, хотите травмировать юных детишек?
У них там даже педофилия и копрофилы в почёте, вкупе с зоофилами на публике. Но. они продолжают лицемерить. Это верно замечено.
Тогда игра мимо меня проходит.
Ясно, ждём англофикатор на оригинал.
Может, все же русификатор?
Скорее раньше англофикатор выйдет, особенно на подобные игры, быстрее выходят именно они.
Ясно-понятно.
И так были серьезные сомнения, играть ли в bp из-за амазона, но теперь точно можно ставить крест. И не из-за какой-то физики грудей, а из-за того, что издатель позволяет себе уродовать оригинальный продукт без малейших препятствий со стороны разработчика.
Думаете они ограничатся только грудью и костюмами? Ага, два раза.
Ждите сообщений об урезании или изменении функции редактора и правке персов и диалогов на более соответствующие "линии партии".
Зачем тогда в это играть.
ну и что лут а смотреть не на что.