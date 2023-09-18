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Bodycam TBA
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Для ПК анонсирован новый шутер Bodycam с сверхреалистичной графикой

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Gutsz
Новости

Благодаря передовым технологическим возможностям движка Unreal Engine 5 в игровой индустрии начинают набирать популярность проекты с очень реалистичной графикой. Передовая визуальная составляющая обещает порадовать амбициозный сетевой шутер под названием Bodycam от молодой компанды Reissad Studio. Главной фишкой игры станет необычная перспектива камеры, которая будет отражать эффект нагрудной камеры.

Для Reissad Studio, состоящей из двух французских энтузиастов, шутер Bodycam станет первым крупным проектом. Несмотря на малый опыт, команда разработчиков планирует реализовать проработанные механики стрельбы, передовую графическую составляющую и несколько сетевых режимов.

В настоящее время проект находится на стадии альфа-разработки. На релизе Bodycam позволит участвовать в смертельных матчах двум командам от одного до трех игроков одновременно в разнообразных режимах и картах. Шутер создается с прицелом на ПК и уже имеет собственную страничку в Steam.

32
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Rаyden

Клон клона :) Оригинал ещё не вышел, а уже клоны анонсируются. Как говорится - найди 10 отличий.

27
KOCMOC42

таких клонов уже десятки
Lost Fragment

Cryptid

Body Cam

Paranormal Tales

Deppart

Вот ещё один пример

3
Саша Зазулькин

ну видно же шо калл полный

13
Merelone

Не сказал бы, калл полный это когда даже желания сыграть нету. Лично у меня появилось, особенно в сетевой режим. Посмотрим что будет в итоге, может выйдет пластмассовая масса, может неплохой шутан. А сейчас говорить что видно, что не видно - спорно.

0
HITMAN 5

Вот только когда она выйдет все увидят финальный даунгрейд, так всегда бывает.

9
Truth85

Наконец то dust 2 будет реалистичный

9
saiditsme

Отчетливо завоняло хайпом, со всеми вытекающими субстанциями.

3
Vetrjak

Bodycum

3
VIONICK08

заблюёшься от этих покачиваний

2
askazanov

Да и как вообще можно играть через такой обзор камеры???

1
bohdan2015

- начинают набирать популярность проекты с очень реалистичной графикой UE5

которые в оптимизацию не могут?:D

1
salopic

Не удивлюсь, если так и не выйдет

1
ratte88

Это уже 5 за полгода. Но игр самих не будет.

1
Altered

Что-то у него нагрудная камера совсем без стабилизации . . .

0
Brock Samson
w
w

ц шо даст 2?

0
Леший116rus

да

0
IAmDark

Ну всё, пошла мода

0
Керж93

А зачем лица заблюривать если это игра?)

0
Дмитрий Дементье

лица сломают эфект реализма

1
Crosna

супер!!! вот это шутан !!!!

0
Cyborgg

Никогда такого не было ...

0
Alexios_625

нечагосебе такая игра

0
Viking90

У Bodycam русская озвучка заявлена:)

0