Для ПК анонсирован новый шутер Bodycam с сверхреалистичной графикой

Благодаря передовым технологическим возможностям движка Unreal Engine 5 в игровой индустрии начинают набирать популярность проекты с очень реалистичной графикой. Передовая визуальная составляющая обещает порадовать амбициозный сетевой шутер под названием Bodycam от молодой компанды Reissad Studio. Главной фишкой игры станет необычная перспектива камеры, которая будет отражать эффект нагрудной камеры.
Для Reissad Studio, состоящей из двух французских энтузиастов, шутер Bodycam станет первым крупным проектом. Несмотря на малый опыт, команда разработчиков планирует реализовать проработанные механики стрельбы, передовую графическую составляющую и несколько сетевых режимов.
В настоящее время проект находится на стадии альфа-разработки. На релизе Bodycam позволит участвовать в смертельных матчах двум командам от одного до трех игроков одновременно в разнообразных режимах и картах. Шутер создается с прицелом на ПК и уже имеет собственную страничку в Steam.
Клон клона :) Оригинал ещё не вышел, а уже клоны анонсируются. Как говорится - найди 10 отличий.
таких клонов уже десятки
Lost Fragment
Cryptid
Body Cam
Paranormal Tales
Deppart
Вот ещё один пример
ну видно же шо калл полный
Не сказал бы, калл полный это когда даже желания сыграть нету. Лично у меня появилось, особенно в сетевой режим. Посмотрим что будет в итоге, может выйдет пластмассовая масса, может неплохой шутан. А сейчас говорить что видно, что не видно - спорно.
Вот только когда она выйдет все увидят финальный даунгрейд, так всегда бывает.
Наконец то dust 2 будет реалистичный
Отчетливо завоняло хайпом, со всеми вытекающими субстанциями.
Bodycum
заблюёшься от этих покачиваний
Да и как вообще можно играть через такой обзор камеры???
- начинают набирать популярность проекты с очень реалистичной графикой UE5
которые в оптимизацию не могут?:D
Не удивлюсь, если так и не выйдет
Это уже 5 за полгода. Но игр самих не будет.
Что-то у него нагрудная камера совсем без стабилизации . . .
ц шо даст 2?
да
Ну всё, пошла мода
А зачем лица заблюривать если это игра?)
лица сломают эфект реализма
супер!!! вот это шутан !!!!
Никогда такого не было ...
нечагосебе такая игра
У Bodycam русская озвучка заявлена:)