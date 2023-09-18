Для ПК анонсирован новый шутер Bodycam с сверхреалистичной графикой ©

Благодаря передовым технологическим возможностям движка Unreal Engine 5 в игровой индустрии начинают набирать популярность проекты с очень реалистичной графикой. Передовая визуальная составляющая обещает порадовать амбициозный сетевой шутер под названием Bodycam от молодой компанды Reissad Studio. Главной фишкой игры станет необычная перспектива камеры, которая будет отражать эффект нагрудной камеры.

Для Reissad Studio, состоящей из двух французских энтузиастов, шутер Bodycam станет первым крупным проектом. Несмотря на малый опыт, команда разработчиков планирует реализовать проработанные механики стрельбы, передовую графическую составляющую и несколько сетевых режимов.

В настоящее время проект находится на стадии альфа-разработки. На релизе Bodycam позволит участвовать в смертельных матчах двум командам от одного до трех игроков одновременно в разнообразных режимах и картах. Шутер создается с прицелом на ПК и уже имеет собственную страничку в Steam.