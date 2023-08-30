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Bomb Rush Cyberfunk 18.08.2023
6.3 20 оценок

Bomb Rush Cyberfunk получила положительные оценки международной прессе

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monk70
Новости

Bomb Rush Cyberfunk, экшн, так напоминающий классическую Jet Set Radio, получила в целом положительные оценки от международной прессы, но с некоторыми исключениями.

  • NintendoWorldReport - 9
  • Noisy Pixel - 8,5
  • Guardian - 8
  • Shacknews - 8
  • Wccftech - 8
  • COGconnected - 7,5
  • Nintendo Life - 7
  • Metro GameCentral - 7
  • Slant Magazine - 7
  • Game Informer - 6

Bomb Rush Cyberfunk, уже доступная на ПК и Nintendo Switch, также появится на PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One, начиная с 1 сентября, и кто знает, возможно, дальнейшие обзоры улучшат средний показатель игры.

Анонсированная ровно два года назад, Bomb Rush Cyberfunk представляет собой своего рода дань уважения Jet Set Radio, взяв за основу графику с сел-шейдингом, определенный визуальный стиль из классической игры от SEGA.

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