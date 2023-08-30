Bomb Rush Cyberfunk получила положительные оценки международной прессе

Bomb Rush Cyberfunk, экшн, так напоминающий классическую Jet Set Radio, получила в целом положительные оценки от международной прессы, но с некоторыми исключениями.
- NintendoWorldReport - 9
- Noisy Pixel - 8,5
- Guardian - 8
- Shacknews - 8
- Wccftech - 8
- COGconnected - 7,5
- Nintendo Life - 7
- Metro GameCentral - 7
- Slant Magazine - 7
- Game Informer - 6
Bomb Rush Cyberfunk, уже доступная на ПК и Nintendo Switch, также появится на PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One, начиная с 1 сентября, и кто знает, возможно, дальнейшие обзоры улучшат средний показатель игры.
Анонсированная ровно два года назад, Bomb Rush Cyberfunk представляет собой своего рода дань уважения Jet Set Radio, взяв за основу графику с сел-шейдингом, определенный визуальный стиль из классической игры от SEGA.