Bomb Rush Cyberfunk получила положительные оценки международной прессе ©

Bomb Rush Cyberfunk, экшн, так напоминающий классическую Jet Set Radio, получила в целом положительные оценки от международной прессы, но с некоторыми исключениями.

NintendoWorldReport - 9

Noisy Pixel - 8,5

Guardian - 8

Shacknews - 8

Wccftech - 8

COGconnected - 7,5

Nintendo Life - 7

Metro GameCentral - 7

Slant Magazine - 7

Game Informer - 6

Bomb Rush Cyberfunk, уже доступная на ПК и Nintendo Switch, также появится на PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One, начиная с 1 сентября, и кто знает, возможно, дальнейшие обзоры улучшат средний показатель игры.

Анонсированная ровно два года назад, Bomb Rush Cyberfunk представляет собой своего рода дань уважения Jet Set Radio, взяв за основу графику с сел-шейдингом, определенный визуальный стиль из классической игры от SEGA.