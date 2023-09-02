Bomb Rush Cyberfunk стала доступна на консолях Xbox и PlayStation ©

Впервые запущенная на ПК в Steam (где она получила хорошие оценки), а также на Nintendo Switch, Bomb Rush Cyberfunk теперь появилась и на Xbox Series X|S, Xbox One, PS4 и PS5. Она принадлежит команде Team Reptile, которая ранее стояла за такими игроками, как Lethal League.

Вы направляетесь в Олл-Сити, надеясь присоединиться к команде Bomb Rush, и все в надежде понять корни Рэда, самопровозглашенного автора граффити, который максимально использует возможности киберголовы.

Ваша задача — помочь Рэду доказать, что он лучший на земле, разрывая мир и захватывая территории по ходу дела. Вы будете делать это, посещая различные места для граффити, бросая вызов командам соперников и создавая свой собственный стиль.

Как и в любой другой игре такого рода, необходимо немного кататься на скейтборде, а также инлайнинге и BMX. Используя окружающий вас мир, вы обнаружите, что находите трюки, набираете очки и извлекаете максимальную пользу из множества трюков и усилений.