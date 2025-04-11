В Steam выйдет игра про женскую грудь

Компания Vulva Interactive анонсировала игру "Boobs". Это симулятор, в котором вам предстоит гладить и жмакать женскую грудь.

Авторы обещают "уникальный успокаивающий и интерактивный опыт, позволяющий расслабиться и отдохнуть". Обычная версия игры будет бесплатной, но чтобы удалось стянуть лифчик, придётся приобрести дополнительный контент.

Релиз запланирован 17 июня.