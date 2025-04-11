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Boobs 17.06.2025
Инди, Другой симулятор
0 0 оценок

В Steam выйдет игра про женскую грудь

Carissa7517 Carissa7517

Компания Vulva Interactive анонсировала игру "Boobs". Это симулятор, в котором вам предстоит гладить и жмакать женскую грудь.

Авторы обещают "уникальный успокаивающий и интерактивный опыт, позволяющий расслабиться и отдохнуть". Обычная версия игры будет бесплатной, но чтобы удалось стянуть лифчик, придётся приобрести дополнительный контент.

Релиз запланирован 17 июня.

65
36
Boobs
17.06.2025
Комментарии: 36
Ваш комментарий
SexualHarassmentPanda

Я надеюсь она будет поддерживать nvidia physx. Ребятам огромный респект только за то, что когда woke фемки узнают про эту игру у них задние турбины возгорятся до температуры солнца.

30
AlexLex

Интересно, какое будет коллекционное издание? ))))

hKKK33

Опять этот мерзкий Стим выдавливает из себя экскременты. Когда уже заблокируют помойку.

24
Wing42

Рот твой заблокировать надо, клоун малолетний :D

9
Pravdarub Wing42

Стим уже давно превратился в помойку как старый картридж на денди где написано 999 в одном, а на деле одна игра нормальная 998 шлак.

1
VELENA-RU Pravdarub

ну ка расскажи хоть один шлак?

Pravdarub VELENA-RU

Да вся параша из раннего доступа.

Wing42 Pravdarub
Стим уже давно превратился в помойку

Знаешь, как это говорится? Свинья везде грязь найдёт. Если малолетние юзеры стима не умеют пользоваться фильтрами контента и ищут в магазине себе игры перебором, а не по названию, то это их проблемы.

5uperNova

Какой треш

10
001fess

Где минусы блtь, что это за зумерская фигня?

7
SGate

Ну если только понаслаждаться 32х битным физиксом на 5090...

6
Moorchik

Игра про сиськи, никогда такого не было, и вот опять.

4
moose1023

Это походу долгожданные 3д сиськи.

3
Go_Ra moose1023

Тема сисек раскрыта.-)))

1
Человек-Анекдот
но чтобы удалось стянуть лифчик, придётся приобрести дополнительный контент.

изи бабки решили лутануть на школоте)

4
blink182182

А для сонибоев будет игра про причендал мужской) Эксклюзивно на ПС4 и ПС5) ЛОЛЛЛ

4
SadSuccub

Вот вы говорите что Габен очень плохой человек. А он для вас на свои старости лет 18+ игры на прощадку пилит. Как после такого вы можете считать его плохим? Разве помимо Steam есть ещё подобный игровой контент? Я думаю вряд-ли. Игра крутая, надеюсь поддердка VR уместна.

2
PolGhost

Да. Лично Габен пилит эти игры, а не рукожопы(блуды)

Kalaka Whitewing

На itch.io и Patreon'е есть всякое, чего даже в Steam'е нет.

Pavlissimus

Давно уже есть Infinity Boob Clicker, где лифчика нет изначально и ассортимент выше.

1
Пользователь ВКонтакте

коллекционка будет? // Вкборг Разумный

1
Пользователь ВКонтакте

Диванные фаперы будут довольны на ультрах с их свеЛх "мега" 1060🤣 // New Show

1
Пользователь ВКонтакте

1060 тянет все игры на фхд, алё. А для этой и 1030 хватит 🤔 // Илья Прохоров

Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Алё, никакие она игры не тянет из современных уже очень и очень давно. Пруфов в сети полно. На ней не играют, а страдают сейчас в результате крайне малого количества кадров. Сейчас для комфортного гейминга на ультрах, это минимум народная 4060ti в full hd. // New Show

Ди Гы

По теме: это типо бэнчмарк для видюх? Увидеть возможность видеокарты просчитать натуральную физику груди? В целях научной работы, нужно будет взять его.

Не по теме: Редизайн комментариев, а точнее системы оценки это типо референс на телеграмм? Как по мне, прошлый дизайн был не плохим. Да достаточно было отобразить количество дизов, и лайков. Хоть какая-то... но некая прогрессия была, токсичные коментария, и прочий материал отсеивался (понимаю абузилась эта система обоими сторонами) но всё же. Теперь грань размыта.

1
Zhora Fridman

Редизайнер с дтф добрался и до пгшки...

Alex_Tero
Это симулятор, в котором вам предстоит гладить и жмакать женскую грудь

Ммм, ну хотя бы здесь можно это сделать! У такого симулятора должна быть поддержка VR, для полного погружения так сказать.

inkomniak

спс вам держите в курсе)))

FlufflePuff

Игра года.

Kokoprime1991

Уже явно делают сиквел про ЖОПУ. И 100% компы уже ведра, не потянут такие щит-девры.

OnlyMad

Вульва интерактив.... Стиму надо вводить нормальную модерацию

VELENA-RU

DLC надеюсь будут? :D

Exies27

Игры которые мы заслужили.

PlaguyUlrich

Хоть что-то нормальное в этом году выйдет

Scorpion_GamePlay

И фемки её забанят

У этих разрабов есть игра CUNNILINGUS: use your tongue!, которая не вышла, сделайте и про неё новость,

tesla707

Компания Вульва 🤣