В Steam выйдет игра про женскую грудь

Компания Vulva Interactive анонсировала игру "Boobs". Это симулятор, в котором вам предстоит гладить и жмакать женскую грудь.
Авторы обещают "уникальный успокаивающий и интерактивный опыт, позволяющий расслабиться и отдохнуть". Обычная версия игры будет бесплатной, но чтобы удалось стянуть лифчик, придётся приобрести дополнительный контент.
Релиз запланирован 17 июня.
Я надеюсь она будет поддерживать nvidia physx. Ребятам огромный респект только за то, что когда woke фемки узнают про эту игру у них задние турбины возгорятся до температуры солнца.
Интересно, какое будет коллекционное издание? ))))
Опять этот мерзкий Стим выдавливает из себя экскременты. Когда уже заблокируют помойку.
Рот твой заблокировать надо, клоун малолетний :D
Стим уже давно превратился в помойку как старый картридж на денди где написано 999 в одном, а на деле одна игра нормальная 998 шлак.
ну ка расскажи хоть один шлак?
Да вся параша из раннего доступа.
Знаешь, как это говорится? Свинья везде грязь найдёт. Если малолетние юзеры стима не умеют пользоваться фильтрами контента и ищут в магазине себе игры перебором, а не по названию, то это их проблемы.
Какой треш
Где минусы блtь, что это за зумерская фигня?
Ну если только понаслаждаться 32х битным физиксом на 5090...
Игра про сиськи, никогда такого не было, и вот опять.
Это походу долгожданные 3д сиськи.
Тема сисек раскрыта.-)))
изи бабки решили лутануть на школоте)
А для сонибоев будет игра про причендал мужской) Эксклюзивно на ПС4 и ПС5) ЛОЛЛЛ
Вот вы говорите что Габен очень плохой человек. А он для вас на свои старости лет 18+ игры на прощадку пилит. Как после такого вы можете считать его плохим? Разве помимо Steam есть ещё подобный игровой контент? Я думаю вряд-ли. Игра крутая, надеюсь поддердка VR уместна.
Да. Лично Габен пилит эти игры, а не рукожопы(блуды)
На itch.io и Patreon'е есть всякое, чего даже в Steam'е нет.
Давно уже есть Infinity Boob Clicker, где лифчика нет изначально и ассортимент выше.
коллекционка будет? // Вкборг Разумный
Диванные фаперы будут довольны на ультрах с их свеЛх "мега" 1060🤣 // New Show
1060 тянет все игры на фхд, алё. А для этой и 1030 хватит 🤔 // Илья Прохоров
Алё, никакие она игры не тянет из современных уже очень и очень давно. Пруфов в сети полно. На ней не играют, а страдают сейчас в результате крайне малого количества кадров. Сейчас для комфортного гейминга на ультрах, это минимум народная 4060ti в full hd. // New Show
По теме: это типо бэнчмарк для видюх? Увидеть возможность видеокарты просчитать натуральную физику груди? В целях научной работы, нужно будет взять его.
Не по теме: Редизайн комментариев, а точнее системы оценки это типо референс на телеграмм? Как по мне, прошлый дизайн был не плохим. Да достаточно было отобразить количество дизов, и лайков. Хоть какая-то... но некая прогрессия была, токсичные коментария, и прочий материал отсеивался (понимаю абузилась эта система обоими сторонами) но всё же. Теперь грань размыта.
Редизайнер с дтф добрался и до пгшки...
Ммм, ну хотя бы здесь можно это сделать! У такого симулятора должна быть поддержка VR, для полного погружения так сказать.
спс вам держите в курсе)))
Игра года.
Уже явно делают сиквел про ЖОПУ. И 100% компы уже ведра, не потянут такие щит-девры.
Вульва интерактив.... Стиму надо вводить нормальную модерацию
DLC надеюсь будут? :D
Игры которые мы заслужили.
Хоть что-то нормальное в этом году выйдет
И фемки её забанят
У этих разрабов есть игра CUNNILINGUS: use your tongue!, которая не вышла, сделайте и про неё новость,
Компания Вульва 🤣