Представлен постер с главными героями экранизации Borderlands

В сети появились первые промо-материалы к экранизации Borderlands. Грядущий фильм — еще одна постановка, созданная на волне популярности игровых адаптаций, и, быть может, он пополнит ряды успешных экранизаций.
Хотя до официального трейлера к фильму еще осталось несколько часов, мы уже получили представление о предстоящей постановке. В сети появились короткий тизер-трейлер, официальный постер и несколько новых кадров.
Постер дает нам представление об актерском составе: Кейт Бланшетт в роли Лилит, Джейми Ли Кертис в роли Таннис, Кевин Харт в роли Роланда, Ариана Гринблатт в роли Тины, Флориан Мунтяну в роли Крига и робот Железяка, озвученный Джеком Блэком.
Напомним, что в центре сюжета окажется Лилит в исполнении Кейт Бланшетт, охотница за сокровищами с таинственным прошлым, которая прибывает на родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь могущественного Атласа. В этом деле главной героине будет помогать необычная команда - Роланд, бывший наемник, ищущий искупления, Тина, дикий подросток с разрушительными наклонностями, Крейг, телохранитель Тины, Таннис, исследователь, не всегда руководствующийся здравым смыслом, и Железяка (Джек Блэк), упрямый робот. На своем пути команда столкнется с монстрами и опасными разбойниками.
Релиз картины назначен на 9 августа 2024 года.
Ни разу не уебиша
Настолько долго делали сериал, что Лилит уже конечно не та, не та..
В противном случае, поможет порно-версия. Они никогда не подводили...
Надеюсь бабушка слева, это не Таннис? Вообще выглядит, как какая то комедия в стиле "Очень страшное кино". Это какое должно быть плохое зрение, чтоб подобрать такой плохой актерский состав? Тут похож только Роланд да и только из за того, что он черный.
Просто для информации. Крошке Тине во второй борде где то лет 13, если не меньше. События второй части происходят спустя 5 лет со времен первой части. В фильме события еще раньше. Т.е. грубо говоря Тине должно быть где то 8 лет и меньше. Но в фильме на ее роль взяли какую то семнадцатилетнюю шаболду.
Когда каст по актёрам считается провальным? Когда приходится заходить в описание, чтобы узнать кто есть кто
Очередное повесточковое днище. Впрочем, как и ожидалось.
Еще о фильме ничего неизвестно, а ты уже о повестке какой то говоришь.