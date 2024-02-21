Представлен постер с главными героями экранизации Borderlands

В сети появились первые промо-материалы к экранизации Borderlands. Грядущий фильм — еще одна постановка, созданная на волне популярности игровых адаптаций, и, быть может, он пополнит ряды успешных экранизаций.

Хотя до официального трейлера к фильму еще осталось несколько часов, мы уже получили представление о предстоящей постановке. В сети появились короткий тизер-трейлер, официальный постер и несколько новых кадров.

Постер дает нам представление об актерском составе: Кейт Бланшетт в роли Лилит, Джейми Ли Кертис в роли Таннис, Кевин Харт в роли Роланда, Ариана Гринблатт в роли Тины, Флориан Мунтяну в роли Крига и робот Железяка, озвученный Джеком Блэком.

Напомним, что в центре сюжета окажется Лилит в исполнении Кейт Бланшетт, охотница за сокровищами с таинственным прошлым, которая прибывает на родную планету Пандора, чтобы найти пропавшую дочь могущественного Атласа. В этом деле главной героине будет помогать необычная команда - Роланд, бывший наемник, ищущий искупления, Тина, дикий подросток с разрушительными наклонностями, Крейг, телохранитель Тины, Таннис, исследователь, не всегда руководствующийся здравым смыслом, и Железяка (Джек Блэк), упрямый робот. На своем пути команда столкнется с монстрами и опасными разбойниками.

Релиз картины назначен на 9 августа 2024 года.