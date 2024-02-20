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Borderlands 20.10.2009
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8.8 2 952 оценки

Знакомые персонажи на первых кадрах экранизации Borderlands

butcher69
Новости

До выхода фильма на экраны остается всего несколько месяцев, и компания People опубликовала новые изображения из фильма Borderlands. А премьера первого трейлера должна состоятся уже совсем скоро.

На изображениях, представленных выше, можно впервые увидеть персонажей видеоигры в их экранном воплощении на предыдущих снимках они были представлены только в черно-белом варианте и с подсветкой. Все актеры одеты в свои культовые образы из франшизы Gearbox, в частности, Лиллит, в исполнении Кейт Бланшетт, с ее культовыми рыжими волосами, а также всю команду Искателей в сборе.

Релиз картины назначен на 9 августа 2024 года.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
T r u m a n

Какой же мискаст... Кевин Харт - Роланд, мужик в игре не разу не был комичен. А Кейт Бланшетт которой 54 играет молодуху Лилит а ей 27.

1
ANONYMOUS_FRI3ND

Не могу не отметить явное сходство экранной Лиллит с игровой. Это радует. Посмотрим, что на деле получится.

Спойлер

А-то после блевотного The Last of Ass как-то отпало желание смотреть экранизации игр.

1
6363

Кейт выглядит вполне хорошо за Лилит, а вот остальные...

0
Верзор

С ушами - крошка Тина?

0
Costollom

Крошка Картошка Ариана Гринблатт.

0
Mracoriss

и тут негры.....

-9
Brown9000

Ну вообще то в игре, один из главных персов был темнокожим.

5
Aleks-2021

Тут-тут)))).

0
Spillik Brown9000

Не мешай ему ущемляться.

5