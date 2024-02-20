Знакомые персонажи на первых кадрах экранизации Borderlands

До выхода фильма на экраны остается всего несколько месяцев, и компания People опубликовала новые изображения из фильма Borderlands. А премьера первого трейлера должна состоятся уже совсем скоро.
На изображениях, представленных выше, можно впервые увидеть персонажей видеоигры в их экранном воплощении на предыдущих снимках они были представлены только в черно-белом варианте и с подсветкой. Все актеры одеты в свои культовые образы из франшизы Gearbox, в частности, Лиллит, в исполнении Кейт Бланшетт, с ее культовыми рыжими волосами, а также всю команду Искателей в сборе.
Релиз картины назначен на 9 августа 2024 года.
Какой же мискаст... Кевин Харт - Роланд, мужик в игре не разу не был комичен. А Кейт Бланшетт которой 54 играет молодуху Лилит а ей 27.
Не могу не отметить явное сходство экранной Лиллит с игровой. Это радует. Посмотрим, что на деле получится.
А-то после блевотного The Last of Ass как-то отпало желание смотреть экранизации игр.
Кейт выглядит вполне хорошо за Лилит, а вот остальные...
С ушами - крошка Тина?
Крошка Картошка Ариана Гринблатт.
и тут негры.....
Ну вообще то в игре, один из главных персов был темнокожим.
Тут-тут)))).
Не мешай ему ущемляться.