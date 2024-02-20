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Borderlands 20.10.2009
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8.8 2 954 оценки

Дебютный тизер-трейлер экранизации Borderlands

Procy_on
Новости

Borderlands, игровая франшиза, определившая жанр лутер-шутеров, готовится обзавестись собственной кинематографической вселенной. Все шесть базовых игр серии полюбились фанатам за фантастическую историю и причудливых персонажей, которые, надо полагать, дебютируют на экране в грядущей экранизации франшизы режиссера Элая Рота.

До выхода фильма на экраны этим летом еще далеко. Тем временем IGN встретился с Ротом и Рэнди Питчфордом, основателем Gearbox Entertainment и исполнительным продюсером фильма, чтобы поговорить обо всем, что касается Borderlands, в преддверии завтрашнего релиза первого официального трейлера. Эксклюзивный тизер можно посмотреть ниже.

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Комментарии: 14
Ваш комментарий
Валентин Бабкин

Все знают что лучшие фильмы по играм снимает Уве Болл ))

5
malars0

это же Лилит? опаный стыд чего она такая страшная и старая?? я сценария не видел, но тут ей под полтиник явно...

5
Capsule

Милфа в самом соку гыыы

5
Иван Бреусов

Как и самой её актрисе

1
Vantor

Я сначала подумал что ее мужик озвучивал.Такой пропитый голос.

1
Alex40001

100 лет спустя

3
Alpha_Visky

Лилит бы уже не пережила такой срок XD

2
trevl312

Я бы глянул ради интереса, Железяка прям выглядит как реальная железяка!

2
Alex Row

Ну хз, на роль Лилит могли бы найти актрису помоложе

2
WittyOrvilleton

Нас ждёт очередной обосрамс очередного фильма по игре.

1
Janekste

Я не понял, а Лилит разве такая старая? Если нам показали Лилит, конечно же... И если это правда Лилит, тогда где вырез на груди? Где декольте? Где чутка эротичности в образе персонажа? Что за мода пошла в западном кино прятать грудь? Они бы еще в паранджу одели Лилит...

Я, конечно, не фанат бордерландса, всегда считал эту игру очень убогой геймплейно, но внешний вид основных персонажей там всегда был довольно привлекательным. Судя по трейлеру, персонажей делают максимально толерастными, чтоб не дай бог не вышли слишком красивыми и случайно не обиделось какое-нибудь меньшинство извращенцев. Это грустно. Похоже экранизацию делают для кого угодно, но только не для людей.

0
orion1786

А я все надеялся что а самом фильме Лили подмолодят но увы.

0
РикоЧико

Капец Лилит в скуфиню превратили.

Хотя конкретно к актрисе претензий нет.

0
1barac9U7ada7

Чё т сдаётся мне завтра будет : к сожалению трейлер утонул в дизлайках

0