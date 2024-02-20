Borderlands, игровая франшиза, определившая жанр лутер-шутеров, готовится обзавестись собственной кинематографической вселенной. Все шесть базовых игр серии полюбились фанатам за фантастическую историю и причудливых персонажей, которые, надо полагать, дебютируют на экране в грядущей экранизации франшизы режиссера Элая Рота.
До выхода фильма на экраны этим летом еще далеко. Тем временем IGN встретился с Ротом и Рэнди Питчфордом, основателем Gearbox Entertainment и исполнительным продюсером фильма, чтобы поговорить обо всем, что касается Borderlands, в преддверии завтрашнего релиза первого официального трейлера. Эксклюзивный тизер можно посмотреть ниже.
Дебютный тизер-трейлер экранизации Borderlands
Borderlands, игровая франшиза, определившая жанр лутер-шутеров, готовится обзавестись собственной кинематографической вселенной. Все шесть базовых игр серии полюбились фанатам за фантастическую историю и причудливых персонажей, которые, надо полагать, дебютируют на экране в грядущей экранизации франшизы режиссера Элая Рота.
Все знают что лучшие фильмы по играм снимает Уве Болл ))
это же Лилит? опаный стыд чего она такая страшная и старая?? я сценария не видел, но тут ей под полтиник явно...
Милфа в самом соку гыыы
Как и самой её актрисе
Я сначала подумал что ее мужик озвучивал.Такой пропитый голос.
100 лет спустя
Лилит бы уже не пережила такой срок XD
Я бы глянул ради интереса, Железяка прям выглядит как реальная железяка!
Ну хз, на роль Лилит могли бы найти актрису помоложе
Нас ждёт очередной обосрамс очередного фильма по игре.
Я не понял, а Лилит разве такая старая? Если нам показали Лилит, конечно же... И если это правда Лилит, тогда где вырез на груди? Где декольте? Где чутка эротичности в образе персонажа? Что за мода пошла в западном кино прятать грудь? Они бы еще в паранджу одели Лилит...
Я, конечно, не фанат бордерландса, всегда считал эту игру очень убогой геймплейно, но внешний вид основных персонажей там всегда был довольно привлекательным. Судя по трейлеру, персонажей делают максимально толерастными, чтоб не дай бог не вышли слишком красивыми и случайно не обиделось какое-нибудь меньшинство извращенцев. Это грустно. Похоже экранизацию делают для кого угодно, но только не для людей.
А я все надеялся что а самом фильме Лили подмолодят но увы.
Капец Лилит в скуфиню превратили.
Хотя конкретно к актрисе претензий нет.
Чё т сдаётся мне завтра будет : к сожалению трейлер утонул в дизлайках