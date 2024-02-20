Дебютный тизер-трейлер экранизации Borderlands

Смесь шутера от первого лица, гоночного боевика и RPG. Действие разворачивается на малонаселенной и пустынной планете Пандора, где действует только один закон – закон оружия и силы.

Местные жители, ведомые инстинктом выживания, сбились в группы, организовали аванпосты и стараются не покидать пределы подконтрольной им территории – Приграничных земель. Однако в столь суровых условиях жизни у всего немногочисленного населения имеется цель - найти мифическое Хранилище, где, по слухам, скрыты огромные сокровища, которые давным-давно припрятали представители инопланетной расы.