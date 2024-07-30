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Borderlands 20.10.2009
Экшен, Ролевая, Шутер, От первого лица, Открытый мир, Научная фантастика , Кооператив
8.8 3 101 оценка

Премьера "Бордерлендс" - дарим пригласительные и обсуждаем фильм

PlayGround.ru
Новости

Экранизации игр выходят не часто, и появление каждой становится заметным событием. Хорошим или плохим можно однозначно сказать только после премьеры, на которую мы и приглашаем.

Официальная зрительская премьера фильма состоится 8 августа в киноцентре “Октябрь” (г. Москва) в 20:00. Перед показом гостей премьеры ждет встреча с косплеерами главных персонажей - Лилит, Тиной и Кригом. Ну а после фильма не стоит расходиться, ведь следом состоится живое обсуждение картины с главным редактором PlayGround.ru Николаем Семенко и главным редактором КГ-Портала Михаилом Судаковым.

Розыгрыш 20 пригласительных (+1, так что вы не останетесь одиноки) проходит в нашей группе ВКонтакте. Условия простые и привычные: подписка и репост. Если вы не участвуете в розыгрыше или хотите гарантировано попасть на эту премьеру, то скорее переходите по ссылке!

-11
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Xenoscape

Главный хит лета,лоль.

3
Пользователь ВКонтакте

Бордельлендс // Александр Ковалёв

2
KoRnEr

лучше дома наверно глянуть

2
Пользователь ВКонтакте

С каких пор они выходят "нечасто"? // Александр Ковалёв

1
Кей Овальд

Это нужно, наверное, последние лет 15-ть провести замороженным во льду, что бы повестись на такое.

0