Премьера "Бордерлендс" - дарим пригласительные и обсуждаем фильм

Экранизации игр выходят не часто, и появление каждой становится заметным событием. Хорошим или плохим можно однозначно сказать только после премьеры, на которую мы и приглашаем.
Официальная зрительская премьера фильма состоится 8 августа в киноцентре “Октябрь” (г. Москва) в 20:00. Перед показом гостей премьеры ждет встреча с косплеерами главных персонажей - Лилит, Тиной и Кригом. Ну а после фильма не стоит расходиться, ведь следом состоится живое обсуждение картины с главным редактором PlayGround.ru Николаем Семенко и главным редактором КГ-Портала Михаилом Судаковым.
Розыгрыш 20 пригласительных (+1, так что вы не останетесь одиноки) проходит в нашей группе ВКонтакте. Условия простые и привычные: подписка и репост. Если вы не участвуете в розыгрыше или хотите гарантировано попасть на эту премьеру, то скорее переходите по ссылке!
Главный хит лета,лоль.
Бордельлендс // Александр Ковалёв
лучше дома наверно глянуть
С каких пор они выходят "нечасто"? // Александр Ковалёв
Это нужно, наверное, последние лет 15-ть провести замороженным во льду, что бы повестись на такое.