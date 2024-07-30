Премьера "Бордерлендс" - дарим пригласительные и обсуждаем фильм

Экранизации игр выходят не часто, и появление каждой становится заметным событием. Хорошим или плохим можно однозначно сказать только после премьеры, на которую мы и приглашаем.

Официальная зрительская премьера фильма состоится 8 августа в киноцентре “Октябрь” (г. Москва) в 20:00. Перед показом гостей премьеры ждет встреча с косплеерами главных персонажей - Лилит, Тиной и Кригом. Ну а после фильма не стоит расходиться, ведь следом состоится живое обсуждение картины с главным редактором PlayGround.ru Николаем Семенко и главным редактором КГ-Портала Михаилом Судаковым.

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