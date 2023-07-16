Сценарист "Чернобыля" и экранизации The Last of Us развеял слухи о причастности к фильму Borderlands ©

Хотя не так давно появились новости, что сценарий экранизации Borderlands компании Lionsgate был написан в соавторстве с Крейгом Мазином, похоже, это не соответствует действительности.

Вопросы о принадлежности сценариста "Чернобыля" и "Одни из нас" начали возникать на прошлой неделе, когда World of Reel сообщил, что экранизация Borderlands находится в "аду постпроизводства" и что Мазин удалил свое имя из проекта, предпочтя вместо этого использовать псевдоним Джо Кромби. Хотя на сайте Гильдии сценаристов Америки Джо Кромби указан в качестве соавтора наряду с режиссером Эли Ротом, Мазин теперь публично отрицает, что псевдоним принадлежит ему.

Я не являюсь автором сценария фильма, поэтому не могу претендовать на авторство Borderlands, тем более на соавторстве. Я видел сообщение о псевдониме, которое не соответствует действительности. Я не использовал псевдоним. Если имя, о котором идет речь, действительно является псевдонимом, то все, что я могу сказать, это... оно не мое.

Основанный на одноименной популярной серии видеоигр, фильм Borderlands расскажет о Лилит (Кейт Бланшетт), известной преступнице с таинственным прошлым. Она с неохотой возвращается на родную планету Пандора и заключает неожиданный союз, чтобы найти пропавшую дочь Атласа, бизнес-титана и производителя оружия, считающегося самым могущественным человеком во Вселенной.