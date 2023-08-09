Borderlands 3 продалась тиражом более 18 миллионов копий по всему миру ©

Серия Borderlands является одной из самых продаваемых игр 2K с момента своего появления. Спустя примерно четыре года после запуска, последняя основная часть серии — Borderlands 3 — продолжает стабильно приносит доход.

В своем недавнем квартальном отчете о прибылях и убытках материнская компания 2K Take-Two Interactive сообщила, что Borderlands 3 в настоящее время отгружено более 18 миллионов копий по всему миру на всех платформах. По состоянию на конец 31 марта это число составляло 17 миллионов копий, что означает, что в первом квартале (апрель-июнь) 2023/24 финансового года было отгружено еще 1 миллион копий.

Конечно, Borderlands 3 также является самой продаваемой игрой 2K на сегодняшний день, а Take-Two также подтвердила, что общий объем продаж серии Borderlands сейчас составляет 81 миллион копий. Borderlands 2 продано более 27 миллионов копий, и она остается самой продаваемой игрой серии.

Take-Two также предоставила обновленную информацию о продажах Grand Theft Auto 5 и Red Dead Redemption 2, которые продолжают продаваться впечатляющими темпами.