30 апреля пройдёт State of Play, посвящённая Borderlands 4

Приготовьтесь к подробному обзору Borderlands 4 на State of Play. Во время этого специального обзора игрового процесса члены команды Gearbox поделятся подробностями того, как вы будете сеять хаос в Кайросе, чтобы победить Хранителя времени.

Шоу можно будет смотреть в прямом эфире на каналах PlayStation Twitch и YouTube в ночь с 30 апреля на 1 мая, начало в полночь по МСК. В этом предстоящем State of Play разработчики покажут более чем 20 минут игрового процесса, включая миссии, убойное оружие, захватывающие навыки действия, новых и возвращающихся персонажей и многое другое.

На февральском State of Play Gearbox представили трейлер даты запуска игры, который продемонстрировал вкус взрывного экшена, грозных врагов и мощную добычу. Однако сегодня дату был сдвинута на 12 сентября 2025 года, а это значит, что вы сможете насладиться экшеном с еще раньше.