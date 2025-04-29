30 апреля пройдёт State of Play, посвящённая Borderlands 4

Приготовьтесь к подробному обзору Borderlands 4 на State of Play. Во время этого специального обзора игрового процесса члены команды Gearbox поделятся подробностями того, как вы будете сеять хаос в Кайросе, чтобы победить Хранителя времени.
Шоу можно будет смотреть в прямом эфире на каналах PlayStation Twitch и YouTube в ночь с 30 апреля на 1 мая, начало в полночь по МСК. В этом предстоящем State of Play разработчики покажут более чем 20 минут игрового процесса, включая миссии, убойное оружие, захватывающие навыки действия, новых и возвращающихся персонажей и многое другое.
На февральском State of Play Gearbox представили трейлер даты запуска игры, который продемонстрировал вкус взрывного экшена, грозных врагов и мощную добычу. Однако сегодня дату был сдвинута на 12 сентября 2025 года, а это значит, что вы сможете насладиться экшеном с еще раньше.
Увы, для меня серия мертва. Ничего хорошего уже не выйдет.
Не особо нравится эта серия лутер-шутеров
Наверняка опять продолжится вся эта петрушка с предрелизными твич-дропами, как это было для трëшки. Ну и шифт-коды, само-собой.
Радует лишь то, что ганплей всех шутерных частей ни разу не запарывали, каким бы всратым ни получался сюжет.
Ну а эндгейм-баланс, и нерфы в PvE игре - это уже боль для упоротых задротов.