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Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.7 127 оценок

30 апреля пройдёт State of Play, посвящённая Borderlands 4

monk70 monk70

Приготовьтесь к подробному обзору Borderlands 4 на State of Play. Во время этого специального обзора игрового процесса члены команды Gearbox поделятся подробностями того, как вы будете сеять хаос в Кайросе, чтобы победить Хранителя времени.

Шоу можно будет смотреть в прямом эфире на каналах PlayStation Twitch и YouTube в ночь с 30 апреля на 1 мая, начало в полночь по МСК. В этом предстоящем State of Play разработчики покажут более чем 20 минут игрового процесса, включая миссии, убойное оружие, захватывающие навыки действия, новых и возвращающихся персонажей и многое другое.

На февральском State of Play Gearbox представили трейлер даты запуска игры, который продемонстрировал вкус взрывного экшена, грозных врагов и мощную добычу. Однако сегодня дату был сдвинута на 12 сентября 2025 года, а это значит, что вы сможете насладиться экшеном с еще раньше.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Алан Битаров

Увы, для меня серия мертва. Ничего хорошего уже не выйдет.

4
K0t Felix

Не особо нравится эта серия лутер-шутеров

2
Pavlissimus

Наверняка опять продолжится вся эта петрушка с предрелизными твич-дропами, как это было для трëшки. Ну и шифт-коды, само-собой.

Радует лишь то, что ганплей всех шутерных частей ни разу не запарывали, каким бы всратым ни получался сюжет.
Ну а эндгейм-баланс, и нерфы в PvE игре - это уже боль для упоротых задротов.

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