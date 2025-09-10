ЧАТ ИГРЫ
Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 256 оценок

Аналитики: Предзаказы Borderlands 4 в Steam превысили 500 тысяч

Extor Menoger Extor Menoger

В преддверии скорого релиза Borderlands 4 аналитические компании начали делиться данными о количестве предзаказов игры в Steam. По информации от главы Alinea Analytics Рикарда Линдера, грядущий лутер-шутер от Gearbox Entertainment уже приобрели более полумиллиона пользователей сервиса Valve.

Эти данные также подтверждает другой аналитический сервис, Gamalytic. Согласно его подсчетам, на сегодняшний день Borderlands 4 собрала в Steam около 540 тысяч предзаказов, что принесло разработчикам примерно 37,8 миллиона долларов. Количество добавлений игры в список желаемого сервис оценивает в 2 миллиона.

На фоне таких показателей глава Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорд ранее выразил уверенность, что с выходом новой части общие продажи франшизы легко преодолеют рубеж в 100 миллионов копий. По официальным данным, на текущий момент продажи серии составляют 94 миллиона копий.

Makoto Tadzumi
Рефандов. Спасибо, порадовали!

7
J a r v i s

Всего то? Интересно, сколько рефандов будет...

6
Лидер Мур

будет много, 3060 фулжд самые низкие еле ели 60 фпс, говорят это самая требовательная игра будет на ue5 за историю, другой вопрос что рефанды всегда около 10% и это не влияет особо на продажи)

2
jax baron Лидер Мур

если играть не смогут, то может быть и рефанд и 60%

1
Петюша Петюшенька Лидер Мур

Фактически у сталкер 2 такие же системки должны были быть, игра не самая требовательная. Это просто типичный анриловский неоптимизированный кусок кода.

Neko-Aheron

Напомню самый главный ключевой фактор игры, который «порадует многих» -unreal

3
jax baron

лимита - пичфорда?

Петюша Петюшенька

На консолях че там?

Пользователь ВКонтакте

Ничего удивительного. Читал новость где больше половины продаж как раз пришлось на пк на всю серию, там че за 50+ лямов перевалило // Денис Абабков