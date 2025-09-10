Аналитики: Предзаказы Borderlands 4 в Steam превысили 500 тысяч

В преддверии скорого релиза Borderlands 4 аналитические компании начали делиться данными о количестве предзаказов игры в Steam. По информации от главы Alinea Analytics Рикарда Линдера, грядущий лутер-шутер от Gearbox Entertainment уже приобрели более полумиллиона пользователей сервиса Valve.
Эти данные также подтверждает другой аналитический сервис, Gamalytic. Согласно его подсчетам, на сегодняшний день Borderlands 4 собрала в Steam около 540 тысяч предзаказов, что принесло разработчикам примерно 37,8 миллиона долларов. Количество добавлений игры в список желаемого сервис оценивает в 2 миллиона.
На фоне таких показателей глава Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорд ранее выразил уверенность, что с выходом новой части общие продажи франшизы легко преодолеют рубеж в 100 миллионов копий. По официальным данным, на текущий момент продажи серии составляют 94 миллиона копий.
Рефандов. Спасибо, порадовали!
Всего то? Интересно, сколько рефандов будет...
будет много, 3060 фулжд самые низкие еле ели 60 фпс, говорят это самая требовательная игра будет на ue5 за историю, другой вопрос что рефанды всегда около 10% и это не влияет особо на продажи)
если играть не смогут, то может быть и рефанд и 60%
Фактически у сталкер 2 такие же системки должны были быть, игра не самая требовательная. Это просто типичный анриловский неоптимизированный кусок кода.
Напомню самый главный ключевой фактор игры, который «порадует многих» -unreal
лимита - пичфорда?
На консолях че там?
Ничего удивительного. Читал новость где больше половины продаж как раз пришлось на пк на всю серию, там че за 50+ лямов перевалило // Денис Абабков