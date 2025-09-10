Аналитики: Предзаказы Borderlands 4 в Steam превысили 500 тысяч

В преддверии скорого релиза Borderlands 4 аналитические компании начали делиться данными о количестве предзаказов игры в Steam. По информации от главы Alinea Analytics Рикарда Линдера, грядущий лутер-шутер от Gearbox Entertainment уже приобрели более полумиллиона пользователей сервиса Valve.

Эти данные также подтверждает другой аналитический сервис, Gamalytic. Согласно его подсчетам, на сегодняшний день Borderlands 4 собрала в Steam около 540 тысяч предзаказов, что принесло разработчикам примерно 37,8 миллиона долларов. Количество добавлений игры в список желаемого сервис оценивает в 2 миллиона.

На фоне таких показателей глава Gearbox Entertainment Рэнди Питчфорд ранее выразил уверенность, что с выходом новой части общие продажи франшизы легко преодолеют рубеж в 100 миллионов копий. По официальным данным, на текущий момент продажи серии составляют 94 миллиона копий.