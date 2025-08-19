NVIDIA DLSS 4 с генерацией кадров в Borderlands 4

Gearbox при сотрудничестве с NVIDIA запустили в продажу пак "Borderlands 4 GeForce RTX 50 Series Bundle", не забыв прикрепить видео демонстрации ФПС в 4К с DLSS4.
При покупке видеокарты 5070...5090, вы так же получаете Borderlands 4 Standard Edition.
После покупки соответствующего продукта вы получите инструкции по активации комплекта через приложение NVIDIA , и всего за несколько кликов добавите Borderlands 4 в свою учётную запись Steam.
Предложение действительно по всему миру, за исключением Крымского региона Украины, материкового Китая, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России, Беларуси, Судана, Сирии и Венесуэлы
// Денис Лежепеков
