Атмосферный хоррор Bramble: The Mountain King получил русскую озвучку

Вышедший 27 апреля 2023 года атмосферный хоррор Bramble: The Mountain King теперь можно будет пройти с полной русской локализацией. Над русской озвучкой для игры работала команда Mechanics VoiceOver, за плечами которой десятки различных проектов.
Любители криповых сказок, расчехляйте ваши геймпады и клавиатуры, ведь у нас релиз русской озвучки Bramble The Mountain King!
Скачать её можно отсюда.
Класс, как раз установил но не прошёл.
как озвучка может весить 32 мегабайта? Там два диалога на всю игру?
чет не могу понять как в стим версии включить озвучку. у всех работает?
не рабочая озвучка
а есть версия для Game Pass ?
Всю хeрню перевобдят! А с нормальными проектами тянут мясяцами!
Да им легче сказать дай нам 10 лямов и 4 года и всё будет (привет старфилд) чем чё то делать хотябы с убогенькой озвучкой роботом и онлайн переводчикам
Наверное чем больше озвученного текста, персонажей и голосов, тем больше работы и соответственно больше времени для этого требуется, не?
Хороший платформер, не всёж в шутеры и рпг играть, да и озвучивать там пять страниц текста от силы, закадровый голос только в начале каждой локи.