Bramble: The Mountain King 27.04.2023
6.6 51 оценка

Атмосферный хоррор Bramble: The Mountain King получил русскую озвучку

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butcher69
Новости

Вышедший 27 апреля 2023 года атмосферный хоррор Bramble: The Mountain King теперь можно будет пройти с полной русской локализацией. Над русской озвучкой для игры работала команда Mechanics VoiceOver, за плечами которой десятки различных проектов.

Любители криповых сказок, расчехляйте ваши геймпады и клавиатуры, ведь у нас релиз русской озвучки Bramble The Mountain King!

Скачать её можно отсюда.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
tvorog8088

Класс, как раз установил но не прошёл.

3
Stylusss

как озвучка может весить 32 мегабайта? Там два диалога на всю игру?

1
kazak119

чет не могу понять как в стим версии включить озвучку. у всех работает?

0
kazak119

не рабочая озвучка

0
PebblyDonald

а есть версия для Game Pass ?

0
DavieDzhons

Всю хeрню перевобдят! А с нормальными проектами тянут мясяцами!

-2
Кибер_Монах

Да им легче сказать дай нам 10 лямов и 4 года и всё будет (привет старфилд) чем чё то делать хотябы с убогенькой озвучкой роботом и онлайн переводчикам

-1
OculusMortem

Наверное чем больше озвученного текста, персонажей и голосов, тем больше работы и соответственно больше времени для этого требуется, не?

1
tvorog8088

Хороший платформер, не всёж в шутеры и рпг играть, да и озвучивать там пять страниц текста от силы, закадровый голос только в начале каждой локи.

2