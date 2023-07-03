Атмосферный хоррор Bramble: The Mountain King получил русскую озвучку ©

Вышедший 27 апреля 2023 года атмосферный хоррор Bramble: The Mountain King теперь можно будет пройти с полной русской локализацией. Над русской озвучкой для игры работала команда Mechanics VoiceOver, за плечами которой десятки различных проектов.

Любители криповых сказок, расчехляйте ваши геймпады и клавиатуры, ведь у нас релиз русской озвучки Bramble The Mountain King!

Скачать её можно отсюда.