Bramble: The Mountain King 27.04.2023
6.6 47 оценок

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку хоррора Bramble: The Mountain King

©
butcher69
Новости

Вышедший 27 апреля 2023 года атмосферный хоррор Bramble: The Mountain King совсем скоро можно будет пройти с полной русской локализацией. Над русской озвучкой для игры работает команда Mechanics VoiceOver, за плечами которой десятки различных проектов. Хотя данная озвучка и является неофициальной, в ее создании участвовали профессиональные актеры дубляжа.

Проект уже почти готов, идёт тестирование и правки, так что долго ждать вам не придётся. Уже совсем скоро вы и сами сможете отправиться в жуткий и таинственный лес, ну а пока... вот вам небольшой кусочек из начала игры в русской озвучке.

Bramble The Mountain King отправляет вас в невероятное и зловещее путешествие по впечатляющим местам. Возьмите на себя роль Олле — мальчика, который стремится спасти свою сестру, похищенную ужасным троллем.

ПК Трейлеры
3
3
Последние посты по игре Bramble: The Mountain King
Bramble: The Mountain King "Саундтрек"
Bramble: The Mountain King "Саундтрек"
Впечетленя от игры
Впечетленя от игры
Скандинавский сказочный экшен-хоррор Bramble: The Mountain King вышел на ПК и консолях
Скандинавский сказочный экшен-хоррор Bramble: The Mountain King вышел на ПК и консолях
Комментарии: 3
Ваш комментарий
tvorog8088

Да блин, я только начал проходить, значит бум ждать, лучше с полных комфортом поиграть, хотя там текста мизер быстро озвучат, вообще игра прикольная на уровне Маленьких Кошмаров.

0
dehis901

Видел прохождение у куплинова игра

-4
trava10

Лучше бы падежи посмотрел)

1