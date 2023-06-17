Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку хоррора Bramble: The Mountain King ©

Вышедший 27 апреля 2023 года атмосферный хоррор Bramble: The Mountain King совсем скоро можно будет пройти с полной русской локализацией. Над русской озвучкой для игры работает команда Mechanics VoiceOver, за плечами которой десятки различных проектов. Хотя данная озвучка и является неофициальной, в ее создании участвовали профессиональные актеры дубляжа.

Проект уже почти готов, идёт тестирование и правки, так что долго ждать вам не придётся. Уже совсем скоро вы и сами сможете отправиться в жуткий и таинственный лес, ну а пока... вот вам небольшой кусочек из начала игры в русской озвучке.

Bramble The Mountain King отправляет вас в невероятное и зловещее путешествие по впечатляющим местам. Возьмите на себя роль Олле — мальчика, который стремится спасти свою сестру, похищенную ужасным троллем.