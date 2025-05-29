Bratz: Rhythm & Style выйдет на всех платформах этой осенью

Outright Games совместно с MGA Entertainment анонсировали новую игру Bratz: Rhythm & Style. Проект сочетает моду, музыку и ритм.

Игрокам предстоит управлять Хлоей, Ясмин, Сашей и Джейд, участвуя в глобальном модном соревновании. Игра предложит сюжетный режим, локальный мультиплеер до четырёх игроков, а также шесть локаций по всему миру. В игре также появятся знакомые персонажи, включая Бердайн Максвелл и Твивилл.

Bratz: Rhythm & Style выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и PC (Steam).

Релиз запланирован на 12 сентября 2025 года.