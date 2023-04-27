В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача выживалки в космосе Breathedge и симулятора покера Poker Club ©

В магазине Epic Games Store, как обычно по четвергам, началась раздача бесплатных игр на ПК. С сегодняшнего дня можно забрать Breathedge и Poker Club

Игры будут доступны до 4 мая 2023 года, но после того, как вы их активируете и привяжете к вашей учетной записи, они станут вашими навсегда.

В Breathedge игрокам предстоит выживать в открытом космосе. Но не в одиночку, а вместе со своим бессмертным цыплёнком. Игрокам предстоит узнать правду о внезапной катастрофе космического корабля, создавать инструменты, пилотировать транспортные средства и даже управлять космическими станциями, чтобы выжить и исследовать обломки.

Poker Club - Станьте профессиональным игроком в самом захватывающем симуляторе покера в истории с невероятной графикой в Ultra HD 4K и трассировкой лучей. Стремитесь к вершине вместе с другими игроками и продвигайтесь более чем в 10 разных турнирных режимах по техасскому холдему. Опытные профессионалы и полные новички – здесь все могут улучшать свою игру и выигрывать по-крупному.