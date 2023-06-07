Симулятор пивоварни Brewpub Simulator получил новую демоверсию в преддверии полного релиза 12 июня ©

Сварите свое первое пиво и продайте его в собственном пабе в демо-версии Brewpub Simulator. Попробуйте этот калифорнийский симулятор с элементами управления в Steam. Полная версия игры скоро выйдет на ПК.

Новая демонстрация знакомит вас с историей бросившего университет, который унаследовал старую, ветхую пивоварню своего дедушки. Наряду с этим у вас есть шанс проявить себя, заработать деньги и открыть для себя рецепты пива.

В полной версии игры, которая скоро появится, вы разблокируете множество вариантов настройки, рецепты пива, улучшения пивной, всевозможные клиенты и стратегии.