Brewpub Simulator 12.06.2023
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Симулятор пивоварни Brewpub Simulator получил новую демоверсию в преддверии полного релиза 12 июня

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monk70
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Сварите свое первое пиво и продайте его в собственном пабе в демо-версии Brewpub Simulator. Попробуйте этот калифорнийский симулятор с элементами управления в Steam. Полная версия игры скоро выйдет на ПК.

Новая демонстрация знакомит вас с историей бросившего университет, который унаследовал старую, ветхую пивоварню своего дедушки. Наряду с этим у вас есть шанс проявить себя, заработать деньги и открыть для себя рецепты пива.

В полной версии игры, которая скоро появится, вы разблокируете множество вариантов настройки, рецепты пива, улучшения пивной, всевозможные клиенты и стратегии.

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