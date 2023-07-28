Масштабное обновление Broforce Forever выйдет 8 августа ©

Разработчики Devolver Digital и Free Lives, создавшие в 2015 году хит Broforce, в очередной раз смазывают свои бицепсы маслом.

Стало известно, что запоздалое финальное обновление для игры выйдет 8 августа для ПК, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Вместе с обновлением Broforce впервые появится и на Xbox: издание Broforce для Xbox One будет доступно через Game Pass.

Обновление, получившее название Broforce Forever, добавит в игру шесть новых "ультрапатриотичных братанов", в том числе отсылки на героинь телевизионных боевиков 90-х годов Xebro Warrior Princess и Broffy the Vampire Slayer, а также Bro Gummer (вдохновленный Бертом Гаммером из фильма "Дрожание земли"), Сет Брандл (вдохновленный Сетом Брундлом из фильма "Муха"), Demolition Bro (вдохновленный Джоном Спартаном из "Разрушителя") и Desperabro (давно назревшая ода мариачи-мстителю Роберта Родригеса).

Также в обновлении Forever появились новые и улучшенные злодеи, были изменены существующие городские уровни, чтобы сделать их немного сложнее, и четыре сложных уровня под названием Muscle Temples. Игра Broforce впервые вышла в 2015 году, начав свою жизнь в 2012 году как проект для гейм-джема.