Новый ролик Broken Roads рассказывает о происхождении персонажей бартерной команды

Независимая игровая студия Drop Bear Bytes представила совершенно новое видео, представляющее одну из историй происхождения игровых персонажей для их предстоящей изометрической ролевой игры Broken Roads, в преддверии ее предстоящего запуска на ПК в Steam и консолях PlayStation и Xbox.

Действие игры разворачивается в постапокалиптической глубинке Австралии. Игроки смогут выбирать между одним из четырех классов: «Наемник», «Бартерная команда», «Джакару» и «Геодезист». В этом последнем видео рассказывается о Бартерной команде, группе трейдеров, которые контролировали тысячи сделок во время своих путешествий по Западной Австралии. Проведя с командой всю свою жизнь, один из членов теперь решил пойти своим путем, надеясь использовать свои отточенные навыки бартера, чтобы найти более великую цель, чем можно найти в кузове торговой повозки.