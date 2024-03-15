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об игре
Broken Roads 10.04.2024
Ролевая, Инди, Пошаговая, Вид сверху, Постапокалипсис
7.1 104 оценки

Новый ролик Broken Roads рассказывает о происхождении персонажей бартерной команды

monk70
Новости

Независимая игровая студия Drop Bear Bytes представила совершенно новое видео, представляющее одну из историй происхождения игровых персонажей для их предстоящей изометрической ролевой игры Broken Roads, в преддверии ее предстоящего запуска на ПК в Steam и консолях PlayStation и Xbox.

Действие игры разворачивается в постапокалиптической глубинке Австралии. Игроки смогут выбирать между одним из четырех классов: «Наемник», «Бартерная команда», «Джакару» и «Геодезист». В этом последнем видео рассказывается о Бартерной команде, группе трейдеров, которые контролировали тысячи сделок во время своих путешествий по Западной Австралии. Проведя с командой всю свою жизнь, один из членов теперь решил пойти своим путем, надеясь использовать свои отточенные навыки бартера, чтобы найти более великую цель, чем можно найти в кузове торговой повозки.

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