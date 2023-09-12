Создатели Broken Roads назвали дату выхода ролевой игры в новом трейлере ©

В последнем трейлере ролевой игры Broken Roads, разработчики наконец-то раскрыли долгожданную дату её выхода. Фанаты этой постапокалиптической приключенческой игры с нетерпением ждали этой информации и теперь знают, что игра выйдет 14 ноября 2023 года.

Broken Roads обещает погрузить игроков в живописный и опасный мир после конца света. События разворачиваются в постапокалиптической Австралии, где игрокам предстоит принимать решения, которые будут влиять на исход их приключения. Игра обещает интересный сюжет, моральные дилеммы и уникальную боевую систему.

Разработчики также подчеркивают, что Broken Roads придерживается традиций классических ролевых игр, предоставляя игрокам свободу выбора и возможность влиять на ход событий.