Восемь миллионов империй: Stellaris продолжает покорять галактику

Paradox Interactive подвела новые итоги для своей флагманской космической стратегии Stellaris. С момента релиза в 2016 году суммарные продажи игры на всех платформах превысили 8 миллионов копий — впечатляющий результат для проекта, которому уже больше девяти лет.

Статистика за 2025 год наглядно показывает, насколько активно живёт сообщество. Игроки запустили более 13,7 миллиона партий продолжительностью свыше получаса, исследовали около 818 миллионов звёздных систем и посетили более 106 миллионов планет. Войны остаются важной частью геймплея: было объявлено свыше 23 миллионов конфликтов, в ходе которых захватили почти 74 миллиона миров, хотя победой завершилась менее половины из них.

Активно менялась и сама галактика — терраформированию подверглись более 39 миллионов планет. Среди популярных стартовых вариантов лидируют «Успешное объединение» и «Расколотое кольцо», а ключевым бонусом чаще всего выбирали «Технологический подъём». Самым востребованным путём развития цивилизации остаётся псионика.

Несмотря на возраст, Stellaris не собирается уходить в тень: Paradox подтвердила поддержку игры и в 2026 году. Недавно стратегия также получила DLC Infernals Species Pack, добавивший виды с вулканических миров.