Brotato получил DLC Abyssal Terrors и патч с кооперативом

Компания Blobfish выпустила крупное бесплатное обновление 1.1.0.0 и дополнение Abyssal Terrors для игры Brotato, которая сочетает в себе элементы шутера и рогалика.



В игру добавлены локальный кооперативный режим на четырех игроков, новая карта с 20 волнами и новыми врагами, включая элитных противников и боссов. Также появились 18 новых персонажей, 5 музыкальных треков, 21 новое оружие и более 40 новых предметов, а также обновлены механики, проведены балансные правки и исправлены баги.

В магазине Steam игра Brotato продается за 120 рублей, а дополнение Abyssal Terrors - за 179 рублей.