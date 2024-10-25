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Brotato 27.09.2022
Экшен, Инди, Вид сверху
8.2 68 оценок

Brotato получил DLC Abyssal Terrors и патч с кооперативом

Simple Jack
Новости

Компания Blobfish выпустила крупное бесплатное обновление 1.1.0.0 и дополнение Abyssal Terrors для игры Brotato, которая сочетает в себе элементы шутера и рогалика.

В игру добавлены локальный кооперативный режим на четырех игроков, новая карта с 20 волнами и новыми врагами, включая элитных противников и боссов. Также появились 18 новых персонажей, 5 музыкальных треков, 21 новое оружие и более 40 новых предметов, а также обновлены механики, проведены балансные правки и исправлены баги.

В магазине Steam игра Brotato продается за 120 рублей, а дополнение Abyssal Terrors - за 179 рублей.

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