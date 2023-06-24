Brotato 27.09.2022
7.9 24 оценки

Вышла полная версия боевого рогалика Brotato

©
monk70
Новости

После удивительно успешного периода раннего доступа игра Brotato, похожая на Vampire Survivors, от Blobfish стала доступна полная версия в Steam.

После выпуска в раннем доступе игра оставалась популярной среди стримеров и продолжала расширять свою аудиторию. На сегодняшний день Brotato продано более 2 миллионов копий в Steam, поддерживая «чрезвычайно положительный» рейтинг.

В выпуске 1.0 в игру было добавлено много новых функций, таких как новые персонажи, оружие, предметы и боссы. Все эти расширения еще больше увеличивают огромное количество комбинаций и стилей игры в игре.

Особенности:

  • Автоматическая стрельба из оружия по умолчанию с возможностью ручного прицеливания
  • Быстрые пробежки (до 30 минут)
  • Доступно более 40 персонажей для персонализации ваших пробежек.
  • Сотни предметов и оружия на выбор (огнеметы, пистолеты-пулеметы, ракетницы или палки и камни)
  • Переживите волны продолжительностью от 20 до 90 секунд каждая и уничтожьте как можно больше инопланетян за это время.
  • Собирайте материалы, чтобы получить опыт и получить предметы из магазина между волнами врагов
  • Варианты доступности: настраивайте здоровье, урон и скорость врагов так, чтобы уровень сложности подходил именно вам.
0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий