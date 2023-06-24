Вышла полная версия боевого рогалика Brotato ©

После удивительно успешного периода раннего доступа игра Brotato, похожая на Vampire Survivors, от Blobfish стала доступна полная версия в Steam.

После выпуска в раннем доступе игра оставалась популярной среди стримеров и продолжала расширять свою аудиторию. На сегодняшний день Brotato продано более 2 миллионов копий в Steam, поддерживая «чрезвычайно положительный» рейтинг.

В выпуске 1.0 в игру было добавлено много новых функций, таких как новые персонажи, оружие, предметы и боссы. Все эти расширения еще больше увеличивают огромное количество комбинаций и стилей игры в игре.

Особенности: