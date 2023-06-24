Вышла полная версия боевого рогалика Brotato

После удивительно успешного периода раннего доступа игра Brotato, похожая на Vampire Survivors, от Blobfish стала доступна полная версия в Steam.
После выпуска в раннем доступе игра оставалась популярной среди стримеров и продолжала расширять свою аудиторию. На сегодняшний день Brotato продано более 2 миллионов копий в Steam, поддерживая «чрезвычайно положительный» рейтинг.
В выпуске 1.0 в игру было добавлено много новых функций, таких как новые персонажи, оружие, предметы и боссы. Все эти расширения еще больше увеличивают огромное количество комбинаций и стилей игры в игре.
Особенности:
- Автоматическая стрельба из оружия по умолчанию с возможностью ручного прицеливания
- Быстрые пробежки (до 30 минут)
- Доступно более 40 персонажей для персонализации ваших пробежек.
- Сотни предметов и оружия на выбор (огнеметы, пистолеты-пулеметы, ракетницы или палки и камни)
- Переживите волны продолжительностью от 20 до 90 секунд каждая и уничтожьте как можно больше инопланетян за это время.
- Собирайте материалы, чтобы получить опыт и получить предметы из магазина между волнами врагов
- Варианты доступности: настраивайте здоровье, урон и скорость врагов так, чтобы уровень сложности подходил именно вам.