10 минут геймплея ремейка Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК позднее в этом месяце. Именно поэтому недавно был показан первый геймплейный трейлер игры Йозефа Фареса, но это еще не всё. В сети появился более длинный ролик игрового процесса.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake — это ремейк первой игры Йозефа Фареса (создателя A Way Out и It Takes Two). Эта версия, хотя и была немного расширена Avantgarden SRL, по-прежнему сильно ориентирована на эмоциональную историю, основанную на игровом процессе, в котором мы управляем двумя персонажами.

Редакторы Game Informer получили возможность представить более 10 минут материала, в ходе которого не только показывают геймплей, но и демонстрируют, что разработчики учли тот факт, что последующие работы Фареса создавались с расчетом на кооператив. Поэтому теперь мы можем играть в игру как в одиночку, что соответствует оригиналу 2013 года, так и в сотрудничестве с другим игроком.