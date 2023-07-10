Bugsnax выйдет для iOS 12 июля ©

Разработчик объявил, что Young Horses выпустит Bugsnax для iOS 12 июля. Релиз для iOS включает контент из ранее выпущенного обновления «Остров BIGsnax», а также совершенно новую схему управления с помощью сенсорных экранов, а также поддерживает широкий спектр сторонних контроллеров.

Bugsnax впервые был запущен для PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Epic Games Store 12 ноября 2020 года, а затем 28 апреля 2022 года для Xbox Series, Xbox One, Switch и ПК в Steam и Microsoft Store.

Bugsnax отправляет вас в путешествие на остров Snaktooth Island, где обитают легендарные существа-полужуки-полузакусочные, Bugsnax. Приглашенный бесстрашным исследователем Элизабет Мегафиг, вы прибываете и обнаруживаете, что хозяина нигде нет, его лагерь разрушен, а его последователи разбросаны по острову в одиночестве и голодны. Вам предстоит разгадать тайны острова Змеезуб: что случилось с Лизберт? Что такое Bugsnax и откуда они берутся? Но самое главное, почему они так хороши на вкус?