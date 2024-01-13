People Can Fly показала новый трейлер VR-версии ураганного шутера Bulletstorm

Компания People Can Fly представила новый трейлер к своей долгожданной игре Bulletstorm VR. Этот шутер от первого лица обещает произвести революцию в сфере VR-игр с релизом 18 января, предлагая интенсивный боевой опыт на различных платформах, включая Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, PlayStation VR 2 и PC через Steam.

Новый трейлер, названный "Кампания мести", предлагает взглянуть на геймплей и сюжет Bulletstorm VR. В ролике демонстрируется как высокооктановый экшен, которым славится серия, так и акцент на повествовании и персонажах. Поклонники серии Bulletstorm узнают знакомые элементы, но с новыми особенностями, характерными для VR, включая механику перезарядки оружия, нацеливание энергии на голову и двойное владение энергетическими клинками.

В Bulletstorm VR игрокам предстоит взять на себя роль Грейсона Ханта, вспыльчивого космического наемника с грозными боевыми навыками. Этот шутер от первого лица сочетает в себе классическую, стремительную игру с оружием и разрушительные комбо в ближнем бою. Игроков ждет практический опыт с полностью переработанной схемой управления, адаптированной для виртуальной реальности.

Bulletstorm VR выйдет 18 января 2024 года и будет доступна на PSVR2, SteamVR и Meta Quest.