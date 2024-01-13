People Can Fly показала новый трейлер VR-версии ураганного шутера Bulletstorm

Компания People Can Fly представила новый трейлер к своей долгожданной игре Bulletstorm VR. Этот шутер от первого лица обещает произвести революцию в сфере VR-игр с релизом 18 января, предлагая интенсивный боевой опыт на различных платформах, включая Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, PlayStation VR 2 и PC через Steam.
Новый трейлер, названный "Кампания мести", предлагает взглянуть на геймплей и сюжет Bulletstorm VR. В ролике демонстрируется как высокооктановый экшен, которым славится серия, так и акцент на повествовании и персонажах. Поклонники серии Bulletstorm узнают знакомые элементы, но с новыми особенностями, характерными для VR, включая механику перезарядки оружия, нацеливание энергии на голову и двойное владение энергетическими клинками.
В Bulletstorm VR игрокам предстоит взять на себя роль Грейсона Ханта, вспыльчивого космического наемника с грозными боевыми навыками. Этот шутер от первого лица сочетает в себе классическую, стремительную игру с оружием и разрушительные комбо в ближнем бою. Игроков ждет практический опыт с полностью переработанной схемой управления, адаптированной для виртуальной реальности.
Bulletstorm VR выйдет 18 января 2024 года и будет доступна на PSVR2, SteamVR и Meta Quest.
Им не надоело с этой игрой возиться? Лучше бы 2ч делали.
Им нужны бабки на вторую часть
Лучше бы показали анонс второй части игры
больше 10 лет как дурак ждешь продолжение этого маленького шедевра...
Ураганный шутер.
На превью показалось скибиди туалет
Игроки: ждут продолжение игры
People Can Fly: "Мы сделали VR-режим!"
игра норм была на релизе
хоть бы переделали чего xD отчаянная попытка толкнуть одно и то же еще раз xD