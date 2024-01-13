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об игре
Bulletstorm 22.02.2011
Экшен, Шутер, От первого лица, Юмор, Научная фантастика
8.9 2 457 оценок

People Can Fly показала новый трейлер VR-версии ураганного шутера Bulletstorm

butcher69
Новости

Компания People Can Fly представила новый трейлер к своей долгожданной игре Bulletstorm VR. Этот шутер от первого лица обещает произвести революцию в сфере VR-игр с релизом 18 января, предлагая интенсивный боевой опыт на различных платформах, включая Meta Quest 3, Meta Quest 2, Meta Quest Pro, PlayStation VR 2 и PC через Steam.

Новый трейлер, названный "Кампания мести", предлагает взглянуть на геймплей и сюжет Bulletstorm VR. В ролике демонстрируется как высокооктановый экшен, которым славится серия, так и акцент на повествовании и персонажах. Поклонники серии Bulletstorm узнают знакомые элементы, но с новыми особенностями, характерными для VR, включая механику перезарядки оружия, нацеливание энергии на голову и двойное владение энергетическими клинками.

В Bulletstorm VR игрокам предстоит взять на себя роль Грейсона Ханта, вспыльчивого космического наемника с грозными боевыми навыками. Этот шутер от первого лица сочетает в себе классическую, стремительную игру с оружием и разрушительные комбо в ближнем бою. Игроков ждет практический опыт с полностью переработанной схемой управления, адаптированной для виртуальной реальности.

Bulletstorm VR выйдет 18 января 2024 года и будет доступна на PSVR2, SteamVR и Meta Quest.

4
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
GoliafJx

Им не надоело с этой игрой возиться? Лучше бы 2ч делали.

2
Alcoza1cer

Им нужны бабки на вторую часть

0
agula98

Лучше бы показали анонс второй части игры

1
ZackSnyder

больше 10 лет как дурак ждешь продолжение этого маленького шедевра...

1
SoRaS3

Ураганный шутер.

0
Макс Макс 007

На превью показалось скибиди туалет

0
CallXO3

Игроки: ждут продолжение игры
People Can Fly: "Мы сделали VR-режим!"

0
Zlobin_Evgeny

игра норм была на релизе

0
Wolfenstein

хоть бы переделали чего xD отчаянная попытка толкнуть одно и то же еще раз xD

-1