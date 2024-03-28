Bulwark: Falconeer Chronicles была официально подтверждена как вторая игра в трилогии

Игра Bulwark: Falconeer Chronicles, созданная разработчиком Томасом Салой, вышла для PC, PlayStation и Xbox. Действие игры разворачивается в разрушенном войной мире под названием Урса, где игрокам предстоит отстраивать и развивать свою собственную территорию в суровом ландшафте.
Что интересно, так это пресс-релиз, посвященный запуску игры. Wired Productions и Томас Сала подтвердили, что Bulwark: Falconeer Chronicles - это вторая часть запланированной трилогии. Сала уже работает над заключительной главой саги, которая в настоящее время носит рабочее название Project Ancient Waves. Третья игра обещает изменить перспективу, сосредоточившись на людях, населяющих этот мир. Ancient Waves будет исследовать человеческие истории, стоящие за грандиозными событиями, которые сформировали вселенную The Falconeer Chronicles.
Томас Сала недавно выразил смешанные чувства по поводу нового релиза Bulwark. Он подчеркнул свою заинтересованность в том, чтобы передать "радость творчества", и пригласил игроков присоединиться к приключениям, связанным с открытиями и исследованиями. Сала намерен обеспечить полный год поддержки Bulwark после запуска: Falconeer Chronicles. В конце апреля будет обнародована дорожная карта, в которой будут указаны различные бесплатные и платные обновления, расширяющие геймплей и общий сюжет.
Сала планирует создать трилогию с большим размахом. По его словам, The Falconeer показывает общество, находящееся в состоянии конфликта, в то время как Bulwark фокусируется на восстановлении. Ancient Waves призвана дополнить картину, исследуя личную человеческую перспективу общества, стоящего на пороге перемен.
Мне нравится идея о самых маленьких ролях и актерах в грандиозном комплексе событий, и следующая игра станет попыткой свести взгляд на этот мир к человеческому масштабу. Я думаю, было бы здорово показать три эпохи этого мира, как общество застревает на месте и пытается вырваться на свободу через насилие и конфликты (The Falconeer). Как люди восстанавливаются и какие стены они возводят вокруг себя ("Оплот"), а затем взгляд на то, как общество может рухнуть, со стороны людей, переживающих прелюдию к этому событию.
а чего игру то хейтят я не понял