Градостроительный симулятор Bulwark: Falconeer Chronicles заглянет и на консоли

Издательство Wired Productions и разработчик Томаш Сала сообщили, что градостроительный симулятор Bulwark: Falconeer Chronicles, помимо ПК-версии, получит версии для PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One. Дата релиза пока не сообщается

"Разработка для консолей означает, что нужно создать игру, которая управляется как инструмент, без оглядки на то, что вы делаете, интуитивно, пальцами прямо в игровой мир, что, честно говоря, мне нравится делать - помещать вас, геймера, в мир с минимальным количеством слоев между вами и тем, что вы испытываете", - сказал создатель Томаш Сала.

Я надеюсь, что люди увидят, что Bulwark хочет взять вас на творческий аттракцион, созданный для контроллеров и больших экранов, а также для тех, кто играет на ПК, которые были великолепны во время жизни Evolving Demo. Для меня это по-новому эпично, эпично, потому что игрок участвует в создании игры, а не получает ее в подарок.

Bulwark: Falconeer Chronicles - духовное продолжение получившей множество наград игры про воздушные бои The Falconeer. Действие игры происходит в той же вселенной и спустя 40 лет после событий - Bulwark переключается с воздушных боев на строительство городов в фантастическом открытом мире, который служит холстом, позволяющим игрокам безгранично раскрывать свой творческий потенциал.

Новый трейлер дает игрокам представление о широких возможностях Bulwark за пределами уютного градостроительства. Создать крепость - это одно, но для того, чтобы развить свою империю и влияние по всему Великому Урсею, игрокам придется погрузиться в характерную для игры минималистичную стратегию.