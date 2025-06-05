Атмосферный симулятор альпинизма и выживания Cairn получил дату выхода

The Game Bakers объявили дату выхода Cairn — атмосферного симулятора альпинизма и выживания. Игра появится 5 ноября на ПК и PlayStation 5, а уже сейчас доступна демоверсия, позволяющая оценить основные механики.

Главная героиня — альпинистка Аава, решившая покорить смертельно опасную вершину Ками в хребте Тендзен. Игрокам предстоит самостоятельно выбирать маршрут, взвешивать риски, преодолевать сложные участки и управлять ограниченными ресурсами.

Каждая поверхность в игре — потенциальная точка опоры, но погодные условия могут резко изменить ситуацию. Дождь сделает скалы скользкими, нехватка сна подорвет силы, а дефицит еды осложнит восхождение. Отказ от комфорта — ключ к продвижению, но за каждый шаг наверх придется платить.

Cairn — это не только вызов навыкам, но и медитативное приключение о преодолении себя.