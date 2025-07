Демоверсия Cairn достигла 500 тысяч загрузок - отчасти благодаря авторам Peak

Студия The Game Bakers, известная по играм Furi и Haven, готовит к релизу симулятор альпиниста Cairn. Недавно тот преодолел первый значимый рубеж. Число загрузок демоверсии Cairn в Steam и PlayStation Store перевалило за полмиллиона.

Как заметил портал PC Gamer, небольшой вклад в продвижении демоверсии Cairn внесла популярность Peak, свежей игры на эту же тематику. В конце прошлой недели The Game Bakers опубликовала небольшой ролик, в котором герой Cairn нес в рюкзаке игрушку Бинг-Бонг из Peak. В тот же день роликом поделилась в своем X-аккаунте студия Landfall — одна из двух создателей Peak. Она сопроводила твит подписью «Cairn может достичь пика» (Cairn might be peak), пожелав авторам игры успеха. Вскоре после обмена любезностями и стало известно о 500 тысячах загрузок.

Релиз Cairn состоится 5 ноября. Сейчас у демоверсии 99% положительных отзывов в Steam на основе 5,9 тысяч обзоров, а сама игра находится на 72 месте в топе самых желаемых игр в магазине.