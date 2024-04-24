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Калибр 29.10.2019
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная, От третьего лица
5.6 191 оценка

Новые режимы и событие: тактический шутер "Калибр" получил обновление

Solstice
Новости

Для бесплатного тактического шутера Калибр вышел патч 0.23.1, в котором добавили новые режимы игры и исправили ряд мелких недоработок. Обновление уже доступно на VK Play.

Главной новинкой стал режим «Оборона». В нем игрокам предстоит взять на себя роль солдат Красной армии и сразиться с немецкими войсками, которые наступают на радиостанцию. Сначала придется защитить точку, а затем эвакуироваться с поля боя.

Кроме того, в пользовательские бои добавили режим «Схватка». Игроки будут сражаться в быстрых матчах на небольших картах.

А для любителей наград в игре стартовало событие «Общее дело: ''Ни шагу назад''». Выполняя задания и двигая линию фронта, пользователи будут получать ценные призы.

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