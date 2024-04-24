Новые режимы и событие: тактический шутер "Калибр" получил обновление

Тактический шутер с видом от третьего лица, в котором вы можете вступить в ряды элитных спецподразделений со всего мира. У вас возможность выбрать один из четырёх классов бойцов (штурмовик, боец поддержки, медик и снайпер), каждый из которых имеет свои уникальные способности и вооружение. Вы должны работать вместе, чтобы добиться победы.

На выбор предоставлены разнообразные режимы: сражайтесь против других игроков в PvP, проходите миссии в PvE или станьте грозой смешанного PvPvE-режима «Фронт».