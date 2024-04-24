Новые режимы и событие: тактический шутер "Калибр" получил обновление

Для бесплатного тактического шутера Калибр вышел патч 0.23.1, в котором добавили новые режимы игры и исправили ряд мелких недоработок. Обновление уже доступно на VK Play.
Главной новинкой стал режим «Оборона». В нем игрокам предстоит взять на себя роль солдат Красной армии и сразиться с немецкими войсками, которые наступают на радиостанцию. Сначала придется защитить точку, а затем эвакуироваться с поля боя.
Кроме того, в пользовательские бои добавили режим «Схватка». Игроки будут сражаться в быстрых матчах на небольших картах.
А для любителей наград в игре стартовало событие «Общее дело: ''Ни шагу назад''». Выполняя задания и двигая линию фронта, пользователи будут получать ценные призы.
Для скуфа пойдёт