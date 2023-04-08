Call of Duty: Advanced Warfare 04.11.2014
7.3 2 765 оценок

По словам бывшего креативного директора, Sledgehammer Games действительно работала над Advanced Warfare 2

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butcher69
Новости

В новом интервью MinnMax бывший креативный директор Sledgehammer Games Брет Роббинс рассказал, что студия действительно разрабатывала Advanced Warfare 2, прежде чем перейти к Call of Duty: WWII.

Отвечая на вопрос о том, как далеко разработчики продвинулись в создании Advanced Warfare 2, Роббинс сказал: "Да, мы начали двигаться по этому пути, у нас было несколько ранних прототипов, я думаю, мы даже сделали демо-версию, а затем, я не могу вспомнить все причины решений, но было ощущение, что [игры] про Вторую мировую войну вернулись".

Далее Роббинс объяснил, что они сменили направление на World War 2, которая была выпущена в 2017 году.

Роббинс также рассказал об отмененной игре Call of Duty от третьего лица, основанной на Вьетнаме и получившей внутреннее название "Туман войны". По словам Роббинса, это было "почти как Uncharted в сочетании с Call of Duty", у игры был прототип и демоверсия.

Пока неясно, куда творческое направление Sledgehammer Games направит франшизу после выхода в этом году следующей игры премиум-класса.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Madiark

Хотелось бы еще продолжение Ghost, там сюжет закончился клифхэнгером

4
warp 37

WWII - это просто позор, с тех пор к теме ВМВ вообще боюсь подходить. A вот AW2 хотелось бы увидеть. Можно и довольно скандальную историю ВМВ, как вариант. Без агитпропа, с обеих сторон.

2
Pa-Shady
но было ощущение, что [игры] про Вторую мировую войну вернулись

помнится,мне на этом сайте один усирался,когда я подобное про тот временной период написал,что я не прав.нуну...

1
Batchankoff

Как по мне одна из унылейших частей. Даже Black Ops 3 мне больше понравилась чем эта. А Infinity Warfare вообще лучшая для меня оказалась.
Нафиг эту Advanced Warfare.

-6
Evil in the flеsh
3