По словам бывшего креативного директора, Sledgehammer Games действительно работала над Advanced Warfare 2 ©

В новом интервью MinnMax бывший креативный директор Sledgehammer Games Брет Роббинс рассказал, что студия действительно разрабатывала Advanced Warfare 2, прежде чем перейти к Call of Duty: WWII.

Отвечая на вопрос о том, как далеко разработчики продвинулись в создании Advanced Warfare 2, Роббинс сказал: "Да, мы начали двигаться по этому пути, у нас было несколько ранних прототипов, я думаю, мы даже сделали демо-версию, а затем, я не могу вспомнить все причины решений, но было ощущение, что [игры] про Вторую мировую войну вернулись".

Далее Роббинс объяснил, что они сменили направление на World War 2, которая была выпущена в 2017 году.

Роббинс также рассказал об отмененной игре Call of Duty от третьего лица, основанной на Вьетнаме и получившей внутреннее название "Туман войны". По словам Роббинса, это было "почти как Uncharted в сочетании с Call of Duty", у игры был прототип и демоверсия.

Пока неясно, куда творческое направление Sledgehammer Games направит франшизу после выхода в этом году следующей игры премиум-класса.