По словам бывшего креативного директора, Sledgehammer Games действительно работала над Advanced Warfare 2

В новом интервью MinnMax бывший креативный директор Sledgehammer Games Брет Роббинс рассказал, что студия действительно разрабатывала Advanced Warfare 2, прежде чем перейти к Call of Duty: WWII.
Отвечая на вопрос о том, как далеко разработчики продвинулись в создании Advanced Warfare 2, Роббинс сказал: "Да, мы начали двигаться по этому пути, у нас было несколько ранних прототипов, я думаю, мы даже сделали демо-версию, а затем, я не могу вспомнить все причины решений, но было ощущение, что [игры] про Вторую мировую войну вернулись".
Далее Роббинс объяснил, что они сменили направление на World War 2, которая была выпущена в 2017 году.
Роббинс также рассказал об отмененной игре Call of Duty от третьего лица, основанной на Вьетнаме и получившей внутреннее название "Туман войны". По словам Роббинса, это было "почти как Uncharted в сочетании с Call of Duty", у игры был прототип и демоверсия.
Пока неясно, куда творческое направление Sledgehammer Games направит франшизу после выхода в этом году следующей игры премиум-класса.
Хотелось бы еще продолжение Ghost, там сюжет закончился клифхэнгером
WWII - это просто позор, с тех пор к теме ВМВ вообще боюсь подходить. A вот AW2 хотелось бы увидеть. Можно и довольно скандальную историю ВМВ, как вариант. Без агитпропа, с обеих сторон.
помнится,мне на этом сайте один усирался,когда я подобное про тот временной период написал,что я не прав.нуну...
Как по мне одна из унылейших частей. Даже Black Ops 3 мне больше понравилась чем эта. А Infinity Warfare вообще лучшая для меня оказалась.
Нафиг эту Advanced Warfare.