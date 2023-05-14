В сети появилось новое видео из отмененной сюжетной кампании Call of Duty: Black Ops 4 ©

Call of Duty: Black Ops 4 была игрой серии COD, которая решила отклониться от намеченного пути и не включать в себя однопользовательскую кампанию. Когда в сети появились первые слухи об этом, сообщество отреагировало негативно.

Совсем недавно в сеть попали видеоролики и анимации из сюжетной кампании 2v2 Career в Black Ops 4. Видео длится чуть больше минуты и демонстрирует ранние анимации оружия, сцены от первого лица, 3D-анимацию и нечто, очень напоминающее QTE. Судя по презентации, это своего рода портфолио.

Call of Duty: Black Ops 4 вышла в 2018 году и была принята в целом благосклонно. Критики хвалили ее за то, что она предлагала, и хотя отсутствие кампании вызывало нарекания, положительные стороны имеющегося контента нельзя было отрицать. В течение первых трех дней после выхода Black Ops 4 собрала более 500 миллионов долларов США в розничной продаже по всему миру.

Однако, по словам Activision, в то время ей не удалось удержать этот темп, и было решено, что в следующей части игры будет одиночная кампания. Тем не менее, успех Black Ops 4 был очевиден как день. Это еще раз подтверждает тот факт, что Call of Duty - это гаргантюанская франшиза, особенно с учетом недавней борьбы за приобретение Activision-Blizzard компанией Microsoft.

CMA недавно заблокировал приобретение, ссылаясь на то, что слияние ограничит рост быстрорастущего рынка облачных игр, несмотря на недавний провал Google Stadia. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что компания по-прежнему полностью привержена приобретению и будет обжаловать решение CMA.