В Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 устранили баги, которые приводили к критическим сбоям ©

Популярный сетевой шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 и королевская битва Warzone 2.0 не так давно встретили четвертый сезон, который принес кроссовер с сериалом "Пацаны" и масштабные изменения в игре. Как это часто бывает с играми от Activision, обновление с нововведениями также принесло новые проблемы в игру. Сегодня разработчики проектов выпустили очередной патч, в котором попытались устранить главные сбои.

Новое обновление для Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone 2.0 направлено на исправление ключевых проблем четвертого сезона. Патч включает в себя ряд корректировок и исправлений ошибок, которые касаются оружия, режимов и багов в игре. Самое главное, разработчики наконец-то исправили проблемы со входом в игру, которые возникали из-за системной ошибки у некоторых игроков.

Примечания к патчу:

Уменьшен урон и дальность действия подствольного дробовика «Дыхание дракона».

Исправлена ​​проблема со сбросом пакетов перков, из-за которой некоторые игроки не могли войти в систему.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой звук предварительного просмотра War Tracks перекрывался при предварительном просмотре в другом транспортном средстве.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки не могли отказаться от подбора приватных матчей до того, как серверы были доступны.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой уровень учетной записи профиля мог отображаться неправильно при новом запуске.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой браузер группы не обновлялся при изменении данных группы.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой у многих вложений отсутствовала возможность выбора скина.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли получить неправильное оружие в качестве награды в Эпизоде ​​04 «Атомградского рейда».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой предметы в Reactive Pack: Soulless не отображались как Reactive.

Исправления только для Warzone 2.0:

Уменьшена частота падения Temp V во всех режимах.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой пластины брони теряли функциональность в приватном матче.

Исправлено несколько проблем с коллизиями в Вонделе, позволяющих игрокам использовать их, подглядывать или стрелять сквозь них.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки не подключались к матчу при использовании функции «Поиск группы».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой тюремщик казнил игроков после освобождения из ГУЛАГа.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой руки некоторых операторов отображались неправильно в лобби приватных матчей Warzone.

Исправлен эксплойт, из-за которого игрок мог иметь бесконечную электрическую волну в демилитаризованной зоне.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой в пользовательском интерфейсе постоянно отображалось предупреждение об активной суперспособности.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой пластины брони иногда теряли функциональность в приватном матче «Королевской битвы».

Исправлена ​​ошибка, из-за которой при использовании Temp V и выделении другого оборудования не отображалось предупреждение о замене сил.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой предметы из сундука игроков могли быть некорректно отозваны в демилитаризованной зоне.

Call of Duty: Modern Warfare 2 доступна для игры на ПК и консолях. Королевская битва Warzone 2.0 распространяется на те же платформы, но в неё можно играть бесплатно.